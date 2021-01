Startup Story (Ep130) : Open Startup Tunisia s’exporte au Maroc

Partagez 1 Partages

Dans ce 130e épisode Startup Story powered by Ooredoo, la fondatrice de Open Startup Tunisia (OST), Houda Ghozzi, est venue nous présenter les activités de cette organisation et son lancement au Maroc.

« Open Startup Tunisia qui est à sa 5e édition, est, à la base, une organisation dont l’objectif global est de créer une communauté de jeunes orientés technologie et innovants qui vont servir les startups et les structures d’accompagnement, comprendre le 21e siècle et s’y adapter ».

Revenant sur le bilan de la structure, notre invitée a précisé que sur les 22 startups créées, sept avaient obtenu des labels et quatre startups avaient réussi à lever plus de 10.000 dinars.

« L’université tunisienne propose depuis 2012, des initiatives importantes qui vont dans le sens des startups. Le gouvernement a compris l’importance d’avoir un parcours parallèle dans le monde de l’entrepreneuriat. Par contre, l’ADN d’OST tourne autour de la multidisciplinarité et c’est là où on a été innovant, en évitant de créer de la compétition entre les universités. Les ingénieurs des différentes écoles et universités collaborent, d’ailleurs, ensemble et c’est grâce à cette symbiose que de nombreux projets sont nés grâce à Open Startup Tunisia », a ajouté Houda Ghozzi.

La fondatrice d’Open Startup Tunisia a, par ailleurs, annoncé avec fierté, le lancement d’OST Marocco, premier jalon de l’externalisation de l’entreprise.

« Le fait est qu’aujourd’hui, le tunisien pense d’abord au marché local avant d’aller vers l’international. Ce nouveau lancement va permettre de créer une plateforme pour avoir des synergies similaires au Maroc. Cette culture de l’ouverture, on se l’est imposé comme un challenge d’organisation personnel. L’objectif est de créer une plateforme régionale Sud-Sud pour les pays proches qui pourront collaborer », a-t-elle ajouté.

Dans la seconde partie de l’émission, le CTO SeaOwl group, Adel El Amri, a évoqué un projet innovant sur lequel il travaille, celui des navires autonomes.

« Je travaille actuellement sur le développement de la Google car maritime, un navire autonome qui prend un grand essor. Celui-ci offre pas mal d’avantages comme le fait de ne pas prendre d’équipage, faisant, ainsi, baisser le coût d’exploitation. Cela permet d’éviter le risque de piraterie à l’ouest de l’Afrique comme des navires chargés de surveiller les plateformes pétrolières ».

Selon Adel El Amri, il existe plusieurs business cases comme le transport de marchandises entre deux points.

« Il y’a plusieurs expérimentations qui permettent d’établir des routes maritimes en envoyant des navires chargés de conteneurs d’une façon autonome. Bien entendu, il existe aussi bien des applications civiles que militaires ».

« Ce projet repose essentiellement sur une technologie de pointe issue d’un projet pluridisciplinaire. Il fait appel à l’ingénierie par satellite, les télécom, l’IT, les réseaux, l’intelligence artificielle…», a-t-il conclu.

