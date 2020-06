Startup Story: l’industrie créative tunisienne s’active et innove sur le digital

Partagez 20 Partages

La production audiovisuelle a connu durant Ramadan 2020 un tournant décisif. Deux productions tunisiennes ont été diffusées et/ou rediffusées, cette année, sur des plateformes digitales.

Pour en parler, Marwen Dhmayed a reçu sur le plateau de Startup Story, Abdelhamid Bouchnak, producteur et réalisateur du feuilleton Nouba, Yahya Mgarech, CEO de Artify et Mehdi Ghazzai, co-fondateur de Look TM.

Le choix du producteur et réalisateur du feuilleton Nouba de rediffuser la deuxième saison de la série sur la plateforme de streaming tunisienne Artify a, en effet, créé une polémique sur les réseaux sociaux.

« Cette polémique n’avait pas lieu d’être surtout qu’in fine la série a été diffusée gratuitement sur une plateforme tunisienne que nous avons souhaité soutenir. Tout le monde a pu suivre la série et à l’échelle nationale et à l’international », a déclaré Abdelhamid Bouchnek en réaction aux critiques qu’il a jugées injustifiées.

Les productions ramadanesques tunisiennes sont d’habitude rediffusées sur Youtube, un réseau social qui jouit d’une grande popularité auprès des internautes tunisiens.

Abdelhamid Bouchnek a déploré, dans ce sens, le comportement des consommateurs tunisiens adeptes des plateformes de streaming illégales et du piratage.

Il a, d’ailleurs, assuré que le choix de diffuser gratuitement Nouba II sur Artify émanait essentiellement d’une volonté de ne pas brusquer le consommateur tunisien tout en protégeant les productions.

Il a noté, dans ce sens, que le digital donnait plus d’indépendance et une liberté de créativité plus grande au producteur.

El Khayata, du 100% digital

Ramadan 2020 a également été marqué par la naissance d’un genre nouveau de production audiovisuelle orientée 100% digital.

Look TM, un nouveau né du paysage médiatique tunisien, a lancé cette année du contenu exclusivement dédié aux réseaux sociaux. Outre les vidéos tournées par la production de Look TM, le média a diffusé pendant le Ramadan, le sitcom el Khayeta de la talentueuse comédienne et actrice tunisienne Wajiha Jendoubi.

Le co-fondateur de Look TM, Mehdi Ghazai, a expliqué le succès de cette expérience par la qualité de la production et la présence d’un marché demandeur de ce type de contenu.

Nadya Jennene