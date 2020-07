Startups, moteur de relance ou effet de mode ?

Partagez 12 Partages

Depuis quelques années, la Tunisie vit une effervescence autour du phénomène des startups. Plusieurs concours sont organisés tous les ans, des coworking spaces et autres incubateurs voient le jour à un rythme qui s’accélère, des lois spécifiques et un cadre réglementaire sont votés, …

Cette dynamique a donné naissance à quelques beaux exemples de réussites, dépassant parfois le cadre national et faisant la fierté du pays. Elle est aussi nourrie par le rêve de nos jeunes et moins jeunes, de nos dirigeants, de nos enseignants encadrant les étudiants, de voir la naissance de la première licorne (start up valorisée plus de 1 milliard de dollars) tunisienne qui pourrait changer le monde.

Il faut reconnaître que l’écosystème des start-ups est à part. Il a ses propres règles, sa propre vitesse, ses propres outils et

même son propre langage. Le cadre réglementaire habituellement très rigide a du s’adapter avec le Startup Act, et il est temps de faire un premier bilan de la réussite de ce dispositif. L’Etat se dote aussi dans différents ministères de Directions ou instances dédiées pour essayer d’adapter le fonctionnement de l’administration à ce phénomène. Les bailleurs de fonds, associations et autres entreprises privées n’arrêtent pas d’encourager l’entrepreneuriat et la création d’entreprise sous le label Startup, avec la conviction que c’est un axe majeur pour endiguer le chômage et créer la richesse.

Aujourd’hui, après la crise sanitaire qui a bouleversé l’économie mondiale et impacté d’une manière ou d’une autre les startups, une mise au point s’impose : Les startups sont elles un moteur important de la croissance ou un effet de mode avec un impact limité, qui risque de s’estomper si l’effort de soutien et la mobilisation autour s’arrêtent ? Car il est clair que le modèle sera viable le jour où il pourra réellement voler de ses propres ailes et s’auto alimenter. Mais il reste probablement beaucoup de chemin à parcourir.

On peut aussi se demander si la crise a eu un impact dévastateur sur les startup, et ce qu’il faudrait faire pour les aider, ou au contraire pour certaines ou pour une majorité, cela a été un boosteur avec l’effet télétravail, les besoins en robotisation et automatisation et autres développement des achats à distance et du e-commerce.

Il est naturel que toutes ces questions trouvent leur place sur notre antenne dans le cadre de nos journées spéciales “Sauvons nos entreprises pour préserver nos emplois”. En effet, Express FM a toujours accompagné les startups dans ses programmes. Pour n’en citer que quelques exemples, l’émission radio “Startup” est probablement l’une des pionnières dans ce domaine en Tunisie, de même que le concours Andi Fekra lancé avec Tunisie Telecom en 2013, fait partie des premiers programmes de ce type dans notre pays.

Une journée spéciale sera par conséquent dédiée à cette thématique “LES START-UPS MOTEUR DE LA RELANCE OU EFFET DE MODE” mardi 7 juillet 2020 pour débattre de tous ces sujets, avec de nombreux invités importants, qu’ils soient startuppeurs, investisseurs, institutionnels, société civile, experts, financiers, ou représentants de l’Etat. Chacun apportera son éclairage pour tracer la suite d’un projet prometteur qui pourrait changer radicalement l’économie du pays.

Communiqué