STARZPLAY disponible sur Apple TV dans toute la région Mena

STARZPLAY, le service de vidéo à la demande par abonnement à la croissance la plus rapide de la région MENA, est désormais disponible pour les clients de toute la région via les chaînes Apple TV grâce à l’application Apple TV sur iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac, certaines Smart TV Samsung et LG.

STARZPLAY offre un divertissement incomparable pour toute la famille, comprenant des films hollywoodiens et arabes, des séries TV, des documentaires, du divertissement pour enfants et du contenu original. STARZPLAY propose des milliers de titres premium, tels que des séries à succès originales comme Baghdad Central, Power, Outlander et Spartacus, ou encore des séries classiques très appréciées comme Friends, The Big Bang Theory, The Office et Grey’s Anatomy, ainsi que les plus grands blockbusters hollywoodiens et du contenu arabe très récent. Dès aujourd’hui, les clients des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, d’Oman, de Bahreïn, du Liban, de la Jordanie et de l’Égypte peuvent s’inscrire à un essai gratuit de sept jours et s’abonner directement à STARZPLAY sur l’application Apple TV pour 11 $ par mois*.

Les abonnés peuvent, via les chaînes Apple TV, regarder en ligne à la demande ou profiter des téléchargements hors ligne de leurs programmes préférés sur l’application Apple TV. Avec le partage familial, jusqu’à six amis ou membres de la famille peuvent partager des abonnements aux chaînes Apple TV en utilisant simplement leur identifiant Apple et leur mot de passe.

Danny Bates, CCO et co-fondateur de STARZPLAY, a déclaré : « Le streaming en ligne croît plus rapidement que jamais dans la région. En tant que premier service de streaming vidéo de la région, nous recherchons constamment des moyens innovants pour offrir un contenu de qualité à un public insatiable. Offrir STARZPLAY par l’intermédiaire des chaînes Apple TV permettra d’accueillir une toute nouvelle base de clients et stimulera davantage la croissance du marché de la vidéo en streaming dans la région MENA. Nous sommes fiers d’être le premier partenaire de contenu majeur pour les chaînes Apple TV dans la région MENA et nous sommes impatients de dévoiler un contenu toujours plus captivant sur la plateforme. »

L’application Apple TV rassemble l’ensemble des séries et des films sur une seule application et est disponible sur iPhone, iPad, Apple TV, Mac, iPod touch, certaines Smart TV Samsung et LG. L’application Apple TV comprend Apple TV+, le service d’abonnement au contenu vidéo original d’Apple, offrant des séries, des films et des documentaires inédits et exclusifs du monde entier ainsi que d’autres chaînes Apple TV, des recommandations personnalisées et élaborées, et des films à acheter ou à louer.

Avec plus de 10 000 heures de contenu premium, dont des films à succès, des séries exclusives, du contenu pour enfant s et des séries arabes. STARZPLAY est aujourd’hui le numéro un dans la région MENA. Le service est disponible à travers le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et au Pakistan pour que les fans puissent profiter d’un contenu de qualité en tout temps, en tout lieu et sur tout appareil.

Communiqué