STARZPLAY – Streaming en région Mena: une croissance de 141 % du nombre d’utilisateurs uniques

Selon une nouvelle étude sur « La montée en puissance de la vidéo en streaming sur le marché de la région MENA », STARZPLAY, le premier service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) dans la région MENA, a fait état d’une croissance robuste et durable de 141 % du nombre d’utilisateurs uniques en avril 2020, lorsque la crise de COVID-19 a atteint son sommet dans la région.

Menée par PSB Insights, un cabinet de conseil de premier plan dans le domaine de l’analyse et de l’information, l’étude a examiné les tendances de la SVOD sur la période allant de janvier 2019 au 20 mai 2020, couvrant deux phases clés, la période de COVID-19 qui a conduit à des confinements, et le Ramadan, période où le divertissement à domicile est généralement en hausse dans la région. Les conclusions ont été présentées dans un rapport détaillé émis aujourd’hui lors d’un briefing média virtuel par Maaz Sheikh, co-fondateur et PDG de STARZPLAY, en présence des directeurs de la société.

Le rapport présente les grandes tendances de la vidéo en streaming classées sous trois grandes rubriques: la SVOD dans la nouvelle réalité (suite à la crise de COVID-19), les tendances de croissance de la SVOD pendant le Ramadan et les tendances générales en matière de contenu et de consommation. Chacune apporte des informations éloquentes sur la façon dont le paysage du divertissement a été transformé par STARZPLAY, une plateforme locale qui, d’une année sur l’autre, enregistre une croissance durable de son nombre d’utilisateurs uniques.

En Tunisie, les heures par utilisateur sont passées de 6,18 en janvier 2019 à 8,51 en mai 2020 ; les nouveaux abonnés représentaient 37 % des utilisateurs uniques en mai 2020 et 53 % en avril (le mois clé de la période de COVID-19).

Maaz Sheikh a déclaré que l’étude menée de façon indépendante par PSB fournit des informations nouvelles et éclairées sur la façon dont la région s’est adaptée à la vidéo en streaming et sur la popularité croissante du catalogue équilibré de contenu de STARZPLAY, en arabe et en anglais.

« La période de COVID-19 a fondamentalement modifié la façon dont le divertissement est consommé dans la région, comme ailleurs dans le monde » a déclaré Maaz Sheikh. « En tant que plateforme de SVOD pionnière et locale de la région, nous sommes honorés d’être à l’avant-garde de cette croissance véritablement révolutionnaire. Notre croissance d’année en année est due à notre volonté de répondre aux aspirations de nos abonnés en leur offrant un contenu vraiment pertinent et en déployant des technologies révolutionnaires telles que nos moteurs de recommandation avancés. Les conclusions nous permettront d’affiner notre contenu et notre offre et d’assurer nos abonnés de leur grande valeur.

David James, vice-président directeur de PSB, a ajouté : “Cette étude exhaustive des tendances sur la vidéo en streaming nous donne une compréhension unique des choix de divertissement des consommateurs de la région MENA pendant les quarantaines liées à la COVID. Les nombreuses données mises à disposition par STARZPLAY nous ont permis d’évaluer l’évolution des habitudes de consommation de leurs abonnés, tant les nouveaux que les réabonnés, afin de mieux comprendre les réalités émergentes en matière de consommation de la SVOD”.

Dans les principales conclusions, l’étude constate que STARZPLAY a enregistré une croissance forte et soutenue du nombre d’utilisateurs uniques à partir de 2019, atteignant un sommet de 141 pour cent au cours du pic de COVID-19, quand de sévères restrictions de voyage et de confinement ont été appliquées sur les marchés clés. Entre janvier 2019 et avril 2020, la base d’utilisateurs actifs de STARZPLAY a augmenté de 141 %, la croissance s’accélérant à partir de janvier 2020 (42 %), février (41 %), mars (89 %) et avril (141 %).

L’influence directe de la COVID-19 sur la base d’utilisateurs de STARZPLAY a également été évaluée. Sur tous les marchés, le nombre de nouveaux abonnés a augmenté de 58 % entre février et avril 2020 et a continué à maintenir des niveaux de croissance en mai, ce qui est supérieur aux mois précédant la période de COVID.

Les abonnés ont également consommé plus de contenu pendant la période de COVID-19, avec une augmentation de 50 pour cent des heures de streaming par utilisateur unique. Avant la pandémie, sur l’année 2019, les utilisateurs de STARZPLAY consommaient en moyenne environ 12 heures par mois. En février 2020, la consommation est passée à 13 heures, puis à 15 heures en mars et à 17 heures en avril. En mai 2020, un plus grand nombre de ses abonnés ont regardé le contenu de STARZPLAY, avec un pic de 19 heures, coïncidant avec le Ramadan.

La principale constatation sur les tendances de consommation pendant le Ramadan est que, si le Ramadan 2019 a connu sa plus faible utilisation par les abonnés STARZPLAY de l’année, 2020, elle, a vu ses niveaux de streaming en hausse. Une comparaison semaine par semaine des quatre semaines du Ramadan en 2019 et 2020 indique une forte augmentation de la consommation de contenu STARZPLAY par ses utilisateurs. La consommation totale du contenu STARZPLAY pendant le Ramadan 2020 a plus que triplé par rapport à la même période en 2019.

En ce qui concerne les tendances générales en matière de contenu et de consommation, STARZPLAY a renforcé sa position en tant qu’acteur de premier plan dans le divertissement avec la majeure partie de son visionnage ayant lieu le soir et la nuit. En outre, bien que le contenu anglais reste le choix dominant, le contenu arabe a doublé sa part de la consommation totale, atteignant un sommet dans les premiers stades de la pandémie. En moyenne, les heures diffusées en arabe sont passées d’environ 5 % en janvier 2019 à environ 10 % en janvier 2020. Cinq fois plus de contenu arabe a été diffusé pendant les mois de COVID-19 qu’au début de l’année.

Télécharger le rapport ici.

