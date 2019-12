Suivez vos résolutions de 2020 avec la gamme HUAWEI Y9

Partagez 2 Partages

Dans le monde d’aujourd’hui, créer des souvenirs implique naturellement de prendre des selfies. Vous aurez donc besoin d’un appareil photo puissant pour vous assurer de tout sauvegarder. C’est là que la configuration de la caméra à triple AI 48MP du HUAWEI Y9s est utile. La combinaison d’un objectif principal de 48 mégapixels, d’un objectif ultra grand-angle, vous promet de beaux résultats quel que soit le sujet. Ne vous inquiétez pas si vous n’êtes pas un photographe professionnel, l’IA intégrée peut reconnaître jusqu’à 22 scénarios et 500 scènes, en veillant à ce que les paramètres de l’appareil photo soient optimisés pour la prise de vue.

Vous pouvez même prendre des photos de nuit bien éclairées à l’aide du mode nuit AIS, tandis que les fonctionnalités vidéo telles que l’enregistrement vidéo EIS Anti-Shake et Super Slow-Motion vous permettent d’ajouter une touche de réalisateur à vos vidéos.

Le HUAWEI Y9s offre également un plus. Cachée dans le bord supérieur du téléphone, la caméra selfie AI 16MP du HUAWEI Y9s n’apparaîtra automatiquement que lorsqu’elle est activée, vous permettant de créer de beaux selfies, sans provoquer d’interruption sur votre écran. Ne vous laissez pas berner par ce petit appareil photo, il contient de puissantes fonctionnalités d’intelligence artificielle qui vous permettent de prendre des selfies parfaits même dans des situations où l’éclairage peut être difficile, tout en offrant également l’option d’éclairage de portrait 3D pour des effets de studio. Pour couronner le tout, les caméras avant et arrière vous garantissent également un look parfait grâce à Adaptive AI Beauty, qui améliore vos traits du visage pour un résultat étonnant, toujours.

La gamme Y9 peut prendre la charge de nombreuses applications, grâce à 128 GB ROM de stockage et assurer les performances les plus fluides avec l’aide de 6 GB de RAM et du Kirin 710. De plus, des fonctionnalités telles que le système de fichiers Huawei EROFS et l’accélération complète de la scène garantiront à la fois le stockage et les performances des applications, pour vous offrir une expérience utilisateur transparente.

Faites plus de ce que vous aimez

Que ce soit en lisant un nouveau livre, en rattrapant votre série préférée, en jouant à des jeux vidéo ou même en vous concentrant sur la santé, les HUAWEI Y9S peuvent tout faire. Non seulement le matériel du téléphone vous permet de télécharger et de stocker de nombreuses applications, mais il garantit également que vous aimez le faire. Avec un écran FHD + de 6,59 pouces, tout ce que vous faites est beaucoup plus amusant et immersif. Peu importe l’application que vous téléchargez, les jeux auxquels vous jouez, les séries que vous regardez ou même les livres que vous lisez sur le HUAWEI Y9s, vous êtes assuré de vivre l’une des meilleures expériences.

Ne vous inquiétez pas non plus de manquer de charge, car avec la batterie ultra large du HUAWEI Y9s de 4000 mAh, vous pouvez obtenir des performances puissantes tout au long de la journée.

Disponible dans les nuances populaires de Breathing Crystal et Midnight Black de Huawei, le HUAWEI Y9s au corps en verre apporte à la table des fonctionnalités puissantes et un look élégant, ce qui en fait le moyen idéal pour commencer votre nouvelle année.

Communiqué