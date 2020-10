Tamweeli.tn met en relation entre PME et institutions financières

Partagez 34 Partages

Combinant sécurité, rapidité et facilité, Tamweeli.tn offre un service de matchmaking digital, intuitif et 100% gratuit, qui facilite les procédures jugées difficiles aux entreprises pour l’accès au financement.

La plateforme est ouverte à toutes les TPME tunisiennes souhaitant financer leur cycle d’exploitation ou d’investissement. Elle leur permet de déposer leur demande, en gagnant du temps et en maximisant leurs portées, en seulement quelques clics, tout en préservant la confidentialité de leurs données transmises à travers la plateforme.

Un acteur engagé aux côtés des TPME tunisiennes

Fort de son expérience avec Tamweeli ASSIST, le 1er volet du programme Tamweeli qui appuie les TPME tunisiennes afin d’améliorer leurs compétences en gestion de leur entreprise, MEII va plus loin et souhaite faciliter davantage l’accès au financement. Les conseillers financiers de Tamweeli PLATFORM offrent aux TPME à la recherche de financement, des services d’appui technique pour la présentation de leur rapports financiers et comptables et proposent des conseils afin d’améliorer la qualité des dossiers déposés et maximiser ainsi leur chance de trouver un financement adapté.

Un partenaire de confiance des institutions financières

Tamweeli.tn permet également aux institutions financières partenaires de répondre aux entrepreneurs directement, en exprimant leur intérêt pour leur dossier, via la plateforme. L’entrepreneur peut alors décliner ou accepter de partager les détails de sa demande de financement en toute sécurité et confidentialité.

Tamweeli PLATFORM n’est pas simplement une plateforme digitale, elle comprend également un service d’assistance et de conseil visant à apporter le support nécessaire aux TPME, tout au long de la démarche d’accès au financement et à s’assurer de la conformité des demandes de financement par rapport aux exigences des institutions financières.

Communiqué