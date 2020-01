Tap4Glam : la beauté 2.0 made in Tunisia

Partagez 1 Partages

Tap4Glam est la première plateforme digitale de mise en beauté ! Désormais votre brushing, manucure ou encore massage ou épilation vous sont accessibles avec un simple clic et où que vous soyez.

Comment ça marche ?

Vous pouvez visiter le site de Tap4Glam ou télécharger l’application disponible pour Android et IOS et tout simplement choisir le service dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi choisir le sexe du prestataire, ainsi que le mode de paiement qui vous arrange. Tap4Glam met à votre disposition tous les outils pour choisir votre service dans le confort et la sécurité totale.

Révolutionnaires dans le monde de la beauté Tap4Glam et sa fondatrice Maya Touati comprennent parfaitement qu’on peut toujours avoir besoin de changer de cadre et que les centres de mise en beauté peuvent être notre échappatoire de la routine quotidienne.

C’est dans cette optique que Tap4Glam développe ses activités et va bientôt lancer la première plateforme de réservations de services de beauté en ligne dans les salons, et vous donnera surtout la possibilité de partager vos avis et de noter les prestations afin de garantir le meilleur service possible où que vous soyez.

Et ce n’est pas fini ! À l’image de la femme tunisienne avant-gardiste et leader dans le monde arabe, Tap4Glam sera bientôt accessible à la femme maghrébine et dans toute la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena).

Communiqué