Tech SHOW Elgazala Incubator Startups, un dispositif pour booster les startups de l’écosystème Smart Tunisian Technoparks 

Smart Tunisian Technoparks (S2T), nouvelle entreprise de gestion d’Elgazala Technopark et de ses différentes composantes, acteur majeur dans le secteur des Tics en Tunisie, a le plaisir de vous inviter à participer à « Elgazala Incubator Tech Show 2021 » qui aura lieu jeudi le 25 Novembre 2021 de 10h00 à 14h00, à l’espace de conférences du Technopark.

Le Tech Show est un rendez vous des start-ups de l’incubateur Elgazala , une matinée d’échanges, afin de promouvoir leurs produits et solutions numériques, en présence de nos partenaires stratégiques et technologiques Dataxion et EY Tunisia, investisseurs, universités… et des acteurs de l’écosystème permettant de faciliter le Matching entre l’offre et la demande technologique.

Elgazala Incubator Tech Show 2021, permettra ainsi de soutenir les start-ups dans un environnement fortement concurrentiel et ce, à travers les opportunités d’affaires qui leur seront offertes suite à la présentation de leurs produits innovants en lien avec les différents secteurs économiques (e-health, Smart agriculture, ITS, e-education, Fintech, greentech, creative industry, cleantech , traveltech ,legaltech,cyber security, AI …).

Cet événement sera désormais le rendez-vous annuel incontournable entre les startups de l’incubateur du Technopark et les investisseurs et facilitera ainsi le Matching entre l’offre et la demande technologique.

Un Demo space sera dédié aux startups pour la présentation de leurs produits, services et pour discuter les opportunités d’affaires, de collaboration et de financement avec des grandes entreprises, des bailleurs de fonds et des institutions financières…

Pour participer prière de confirmer votre présence parmi nous à travers ce lien.

Communiqué