Tech Trends by TT : comment la digitalisation peut-elle appuyer la croissance des PME ?

« La digitalisation, vecteur de croissance des PME ». C’est sous ce thème que Tunisie Telecom a organisé son deuxième webinaire Tech Trends by TT, mercredi 31 mars 2021. Les petites et moyennes entreprises sont, en effet, une composante non négligeable du tissu économique national et joue un rôle des plus importants dans la dynamisation de l’économie du pays. Cependant, pour qu’elles puissent contribuer pleinement, ces entreprises doivent, impérativement, se tourner vers le digital et ce tant au niveau de leur organisation interne qu’au niveau de ses activités.

Selon le président directeur général de Tunisie Telecom, Samir Saïed, la digitalisation permettrait, à son sens, de s’engager dans une compétitivité distinguée de par, notamment, l’analyse des données inhérente à la numérisation et de décliner les nouvelles opportunités qui découlent de l’accélération de l’évolution des technologies.

Concrètement les PME pourraient tirer profit de la digitalisation en mettant en place les bases du commerce électronique afin d’élargir son périmètre d’activités à moindre coût, entre autres, d’après la directrice exécutive du marché entreprise chez Tunisie Telecom, Jihen Bouzayen.

« Une entreprise qui veut vendre sur tout le territoire tunisien doit disposer de 24 points de vente et de moyens logistiques colossaux. Le digital lui permettra de faire tout ça via un seul point central », a-t-elle expliqué.

En plus du développement d’activité et de la performance au niveau de la commercialisation de ses produits ou services, une entreprise peut gagner en agilité avec le déploiement de solutions de gestion des ressources humaines, de facturation, de comptabilité…

« Si le processus interne n’est pas transposé sur un système informatique, c’est comme s’il n’existait pas », a fait savoir Jihene Bouzayen.

S’engager dans ce processus n’est, toutefois, pas évident. Il existe plusieurs freins qui empêchent aujourd’hui les PME de se lancer dans cette transformation. Certaines voient toujours en la digitalisation une dépense supplémentaire. D’autres, avancent un manque de moyens humains et de compétences capables d’assurer la conduite de ce changement majeur.

Selon Mme Bouzayen, faire le pas vers la digitalisation reste fortement lié à la maturité de l’entreprise. Elle affirme, dans ce sens, que les PME ont tendance à chercher des solutions clé en main. Chose que l’opérateur historique offre, aujourd’hui, pour cette catégorie d’entreprises.

L’ancien secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie chargé de la Technologie, Adel Gaâloul, a, lui, pointé du doigt l’inadéquation entre l’offre et la demande.

« Il faut aider les entreprises afin de développer la demande et ce en les appuyant dans le diagnostic et le financement. Il y a, également, des problèmes de mise à niveau. Selon les statistiques du World Economic Forum 50% des travailleurs devraient développer leurs compétences. Il va donc falloir consolider la montée en compétences des employés de ces entreprises afin qu’ils puissent mettre en œuvre cette digitalisation ».

Nadya Jennene