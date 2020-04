Technopark, quel rôle dans le développement de l’écosystème tunisien des startups?

Partagez 0 Partages

Dès le début des années 2000, l’Etat tunisien s’est lancé dans une stratégie de développement de technoparks. Ces établissements dédiés, essentiellement, à l’accueil des startups et entreprises technologiques sont concentrés en majorité sur le Grand Tunis et dans les grandes villes, notamment Sousse et Sfax sur la côte est du pays.

Ces structures offrent, en plus de l’espace, des programmes d’incubation et d’accompagnement très diversifiés. Pour en parler, nous avons invité pour ce 108eépisode de Startup Story, Monia Jandoubi en charge de l’Entreprenariat et développement des affaires à Smart Tunisia Technoparks (S2T).

Elle a indiqué, dans sa présentation de S2T, que la société était en charge de la gestion d’El Ghazala Technopark – et prochainement El Nahli Technopark – en plus d’une vingtaine de cyberparks et pépinières d’entreprises dans les régions. Ces structures accueillent et hébergent exclusivement des startups actives dans le domaine des technologies de la communication.

Monia Jandoubi a ajouté que la mission des technoparks allait au-delà de garantir une infrastructure et un espace de travail pour les startups. La période d’incubation d’une durée de trois ans peut être prolongée sur une phase d’incubation virtuelle. L’accompagnement se fait, par ailleurs, sur la partie commercialisation et internationalisation.

Pour garantir un accès à l’ensemble de l’écosystème, El Ghazala Technopark offre en plus de l’information et de l’assistance technique, différents programmes sous la forme de plusieurs packs : Pitch & match, Go International…

« Actuellement en phase de maturité, nous proposons également des programmes d’échanges de bonnes pratiques à travers les partenariats que nous avons conclues avec des technoparks à l’international, notamment en Algérie, en Turquie, en Côte d’Ivoire, en Inde, en France et au Royaume-Uni », a affirmé Monia Jandoubi.

Ce programme de ‘soft landing’ similaire aux programmes d’échanges pour étudiants, permet aux startups de tisser des liens avec d’autres startups, investisseurs et acteurs de l’écosystème à l’international dans le cadre de visites d’une durée de trois à cinq jours suivant un programme pré-établi, selon notre invitée.

Monia Jandoubi a annoncé, par la même occasion, l’adoption par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), d’une loi sur la création d’une entreprise de gestion pour le technopark de la Manouba dans la banlieue sud de Tunis. L’appel d’offre pour ce partenariat public privé sera lancé prochainement par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour la désignation de la banque d’affaires et des partenaires stratégiques de ce projet.

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Nadya Jennene