Enovacom a annoncé la conclusion d’un accord portant sur l’acquisition de 100% d’Exelus, le leader de la télémédecine d’urgence et du quotidien, éditeur de la solution de télémédecine mobile Nomadeec. Cette plateforme unique offre aux professionnels de santé des outils de pointe pour les actes programmés de téléconsultation, télé-expertise et télésoin, ainsi que pour la télémédecine d’urgence (télérégulation et visiorégulation). Elle répond parfaitement aux besoins des professionnels et structures de santé de l’urgence et du quotidien, qui souhaitent développer l’usage de la télémédecine pour renforcer les coopérations territoriales et fluiBLOCdifier les parcours de soins des patients. Elle propose des outils numériques simples et performants, spécifiquement adaptés à chaque profil utilisateur.

La réalisation de cette acquisition est soumise à des conditions suspensives usuelles. Avec cette acquisition, le groupe Orange se dotera d’une plateforme de télémédecine leader dans ce domaine. Déjà déployée au sein de 25% des SAMU de France, plus de 200 structures médico-sociales et plus de 150 sociétés d’ambulances, Nomadeec permet un maillage territorial complet avec une solution unique pour tous ces nouveaux usages de télémédecine. Cette offre viendra compléter la gamme de solutions d’Enovacom et renforcer sa stratégie de développement des solutions au service des professionnels de santé.

La combinaison des expertises d’Enovacom, d’Orange Business Services et d’Exelus va permettre d’assurer l’évolution de la solution Nomadeec et d’accélérer son déploiement pour répondre aux enjeux de télémédecine, en France comme à l’international. Enovacom, au sein d’Orange Business Services, va également pouvoir s’appuyer sur ses compétences clés et uniques sur le marché de la télémédecine dans le domaine des réseaux, de la 5G, de l’IoT, de l’interopérabilité ou encore de la sécurité des données.

Cette acquisition renforcera le positionnement stratégique d’Orange Business Services en tant que partenaire de confiance de la transformation digitale dans le domaine de la e-santé.

« C’est avec enthousiasme que nous allons rejoindre Enovacom à l’heure où la télémédecine devient une composante essentielle du système de santé. Nous allons bénéficier de la solidité et de l’expertise du groupe Orange, et créer de nombreuses synergies afin de pouvoir accélérer les déploiements de notre plateforme Nomadeec en France comme à l’international », explique Xavier Maurin, CEO et Co-fondateur d’Exelus.

« Nous sommes ravis que cette talentueuse équipe d’experts, qui développe la solution Nomadeec, s’apprête à rejoindre Enovacom pour contribuer à notre raison d’être : faire gagner du temps aux professionnels de santé. Cette acquisition s’inscrit complètement dans notre volonté de proposer des solutions, au plus près des métiers de la santé, et la télémédecine est un domaine stratégique, aussi bien pour les établissements que pour les patients. Avec cette acquisition, Enovacom, au sein d’Orange Business Services, va ainsi pouvoir proposer une offre de télémédecine unique sur le marché », déclare Laurent Frigara, CEO et Co-fondateur d’Enovacom.

D’après communiqué