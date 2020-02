Téléphonie mobile : Huawei Y6S, plus c’est grand, mieux c’est

Partagez 1 Partages

Que ce soit pour passer des appels téléphoniques, envoyer des SMS, ou se divertir en déplacement, les smartphones sont devenus une nécessité absolue de notre vie quotidienne. Pour tirer le meilleur de nos smartphones, nous devons aller grand, en particulier sur l’affichage et le stockage.

Plus grand à l’intérieur comme à l’extérieur, le HUAWEI Y6S offre l’espace dont vous aurez besoin pour vos photos, vidéos, applications et jeux avec 64 Go de stockage et de 3 Go de RAM.

Le système EROFS (Extendable Read-Only File System) intégré améliore, lui, les vitesses de lecture et optimise le stockage, ce qui signifie simplement que vos applications seront plus rapides et vous économiserez de l’espace supplémentaire d’environ 2 Go.

Le HUAWEI Y6S dispose d’un gigantesque écran Dewdrop de 6,09 pouces avec juste une petite encoche sur le dessus. Chaque film, vidéo ou jeu devient alors plus immersif que jamais.

Mais ce qui fait vraiment la force de ce nouveau-né, est sa performance. Que ce soit pour les jeux, les tâches quotidiennes, la navigation sur les réseaux sociaux, le HUAWEI Y6S peut tout faire et plus encore. Grâce au nouveau processeur octa-core 2,3 GHz couplé à EMUI 9.1, vous pouvez profiter à tout moment de performances fluides.

Les fonctionnalités intelligentes EMUI 9.1 offrent, elles, une meilleure expérience utilisateur en supprimant les fichiers indésirables pour des performances optimisées et des gestes de navigation avancés. Tout cela est alimenté par une grande batterie de 3020mAh appuyée avec des solutions d’économie d’énergie AI pour durer toute la journée.

Les capacités audio étonnantes du HUAWEI Y6S complètent le grand écran. Avec le son surround HUAWEI SuperSound et HUAWEI Histen 5.0, l’audio a du punch. La synergie parfaite entre le matériel et le logiciel permet une augmentation sensible du volume avec une qualité cristalline et un effet haut-parleur de qualité supérieure qui crée une expérience immersive de type cinéma.

Pour couronner le tout, le HUAWEI Y6S bénéficie d’un design élégant et un look tendance. La conception bicolore lui donne une finition unique, tout en abritant le capteur d’empreintes digitales arrière qui déverrouille rapidement votre téléphone.

Le HUAWEI Y6S est tout simplement fait pour ceux qui exigent plus de leurs téléphones et qui sont prêts à essayer de nouvelles choses.

