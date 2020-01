Téléphonie mobile : quel opérateur a le plus d’abonnés volatiles ?

Partagez 14 Partages

Le marché des télécoms en Tunisie est réparti entre trois principaux opérateurs : Tunisie Telecom, opérateur historique, et les deux opérateurs privés Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie. Le parc de téléphonie mobile est dominé par Ooredoo avec 43,3% de parts de marché soit plus de six millions d’abonnés. Viennent ensuite Tunisie Telecom avec 29,7% de parts et Orange Tunisie avec 25,4% de parts selon le tableau de bord mensuel relatif au mois d’octobre 2019 publié par l’Instance nationale des Télécommunications (INT).

Certains abonnés de ces opérateurs possèdent également des lignes secondaires à des proportions différentes. Selon une enquête réalisée par l’INT auprès d’un échantillon représentatif de 5000 abonnés mobile tous opérateurs confondus, la proportion des clients possédant plusieurs SIM était de 33,7%.

Les abonnés Ooredoo Tunisie semblent être les moins volatiles : 69,3% des personnes sondés disposant d’une ligne Ooredoo ont une seule SIM.

Orange arrive deuxième avec 64,2% de clients mono SIM et Tunisie Telecom troisième avec 63,4%.

D’après les chiffres avancés par l’INT, la proportion des abonnés Tunisie Telecom ayant une ligne secondaire Ooredoo était de 62,3% contre 37% ayant une ligne secondaire Orange.

Sur les 44,6% des sondés dont la ligne principale est Ooredoo, 48,9% ont ligne secondaire Tunisie Telecom et 47,4% une ligne secondaire Orange Tunisie.

Du côté des abonnés Orange Tunisie, 41,1% ont une ligne secondaire Tunisie Teelcom et 58,5% une ligne secondaire Oredoo Tunisie.

En plus du nombre de SIM dont disposaient les participants à cette enquête, l’INT s’est penché sur le type et nombre de terminaux possédés et utilisés : 85,4% disposent d’un seul appareil.

Selon les chiffres avancés par l’INT, les smartphones sont largement répandus : 55,6% des sondés possèdent un smartphone contre 40,8% ayant un téléphone classique. Les femmes ont d’ailleurs plus tendance que les hommes à utiliser les smartphones. La proportion utilisant un smartphone plus qu’un téléphone classique était de 66% chez les femmes et de 47% chez les hommes.

Les seniors de plus de 60 ans (hommes et femmes) représentent quant à eux la catégorie qui utilise le plus les téléphones classiques (82%).

La tablette arrive, elle, en queue de classement : seulement 3,5% de l’ensemble des sondés ont déclaré posséder une tablette.

L’enquête de l’INT a, par ailleurs, indiqué que la proportion des hommes possédant deux appareils était supérieure à celle des femmes : 15% contre 11%.

L’utilisation de deux appareils est, selon la même source, plus remarquable chez les jeunes âgés entre 25 et 34 ans : 19% de cette catégorie des sondés ont déclaré avoir deux terminaux.

Nadya Jennene