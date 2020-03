Télétravail mode d’emploi : cinq règles d’or à respecter

Partagez 69 Partages

La pandémie Covid-19 a précipité la moitié de la planète à la maison. Plusieurs gouvernements ont décrété un confinement sanitaire général pour limiter les cas de contamination par ce coronavirus apparu en Chine en janvier avant de se propager au monde entier.

Les entreprises ont, de ce fait, opté pour le télétravail. Ce mode de gestion, largement plébiscité en ces temps difficiles, n’est, cependant, pas sans inconvénients. Les risques de distraction sont grands. Voici donc quelques règles à respecter pour mieux s’organiser en télétravail.

Règle numéro 1 : un espace de travail dédié

Si vous ne disposez pas d’un bureau chez-vous, il vaut mieux aménager un petit espace dédié au travail, notamment dans la cuisine où les mouvements sont limités aux horaires du déjeuner ou diner.

Le salon est également une bonne alternative si vous n’avez pas encore connu les joies d’être parents.

Règle numéro 2 : surtout pas de pyjama

Télétravail n’est guère synonyme de vacances. On oublie donc le pyjama et l’envie de rester au lit avec son laptop. Au réveil, suivez votre routine quotidienne : lavez-vous, habillez-vous, prenez votre petit déjeuner et installer vous devant votre poste de travail.

Règle numéro 3 : un emploi de temps strict

Quand on est en télétravail, on a souvent tendance à se distraire. La liberté d’être chez-soi sans le patron à côté, peut laisser place à un manque de discipline. Fixez donc vos horaires en fonction, notamment, du planning habituel et restez connectés avec vos collaborateurs.

Règle numéro 4 : la pause, c’est la pause !

Il est impératif de prendre des pauses quand on est en télétravail. Pensez-donc à prendre une pause déjeuner et éventuellement une petite sieste pour regagner en énergie.

Règle numéro 5 : installez un VPN

Si votre employeur n’a pas pensé à vous en procurer un, installez vous-même un VPN sur votre machine. Le réseau virtuel privé vous permettra de sécuriser le tunnel de connexion entre votre poste de travail et Internet et ainsi protéger vos données et celles de l’entreprise (lire notre article : Les recommandations de Topnet pour sécuriser les connexions en télétravail).

Nadya Jennene