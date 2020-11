Télétravaillez en toute sérénité à l’hôtel Le Sultan – Hammamet

Partagez 1 Partages

Le 11 Mars 2020, l’OMS – L’Organisation Mondiale de la Santé – qualifia de « pandémie » l’épidémie du coronavirus, une annonce suite à laquelle nous étions appelées à rapidement nous adapter, à nous accommoder aux différentes contraintes sanitaires, à nous connecter davantage… à vivre différemment!

Plus de 8 mois après, un constat s’impose à nous : en ces temps de pandémie, et de l’annonce de la « saison 2 » du confinement en Tunisie, où que nous soyons, l’important est d’être entourés par ceux que nous aimons !

Et c’est bien dans ce sens que le mythique Hôtel « Le Sultan – Hammamet » vous invite à faire de son établissement votre nouveau foyer douillé pour 5, 10, 20 nuitées ou même plus.

Une chambre pour séjourner, une seconde offerte pour télétravailler …

Dans un 4* des plus réputés en Tunisie …

Accompagnés des enfants qui s’amuseront en toute sérénité …

Une vue imprenable sur la Méditerranée et des services personnalisés qui sauront parfaitement satisfaire les plus exigeants …

Suivez-nous par ici pour en découvrir davantage !

Le Tourisme est à l’arrêt, les professionnels se réinventent

Et si le monde post covid ne ressemblera plus à ce que nous avons connu jusqu’en 2019 !

Le tourisme est en mutation constante depuis l’ère internet, les touristes recherchent en priorité à vivre de nouvelles expériences, le matériel devient de plus en plus secondaire.

Le travail subi en parallèle les mêmes changements depuis l’internet mobile et le clould. Nous travaillons tout le temps et de partout.

Et si on vous propose d’upgrader votre expérience de travail ?

« Le Sultan – Hammamet » … un hôtel que l’on ne présente plus !

Le panorama dominant la Méditérranée la méticuleuse propreté, le professionnalisme du personnel, ou encore les succulents mets proposés, en ont fait un joyau de l’hôtellerie tunisienne.

En près de 40 ans et sans avoir pris une ride, l’hôtel « Le Sultan – Hammamet » s’est rapidement hissé dans le peloton de tête en devenant LA référence des vacances en famille au bord de la Méditerranée. Des vacances où luxe, raffinement et bien-être (des petits et grands !) règnent en maîtres.

Et en cette période épidémique et avec un couvre-feu à l’échelle nationale, quoi de mieux que de travailler et de loger dans un lieu où tout est à notre portée avec nos êtres aimés ? C’est bien là l’offre proposée !

Si vous partiez en vacances sans poser de congé ?

Si vous déposiez vos valises avec ceux que vous aimez dans la réception de L’Hôtel Le Sultan … Et vous n’aurez qu’à « télé-travailler en toute tranquillité » ?

Si chacun de vous pouvait évoluer dans un espace, séparé pendant la journée, pour mieux se retrouver en fin de journée, comme à la maison au moment du dîner ?

Si vous n’aviez plus à vous soucier des mesures sanitaires qui sont d’ores et déjà dûment respectées ?

Et si le terme « couvre-feu » n’existerait plus puisque vous y logerez, travaillerez, profiterez, déjeunerez, dinerez … VIVEREZ COMME AVANT !

C’est bien « L’offre Télétravail » que vous propose « Le Sultan – Hammamet » avec, tenez-vous bien :

Une chambre avec vue mer pour se coucher ainsi qu’une chambre offerte & aménagée pour travailler

Un accès Internet haut débit, grâce à la fibre optique, et ce dans tout l’hôtel

La mise à disposition d’un secrétariat pour les travaux d’impression

Une pension complète incluant de délicieux mets faits à base de produits frais et de saison ainsi que de l’eau minérale

Le service de nettoyage de votre linge personnel (à raison de deux pièces par jour)

L’accès illimité à la piscine couverte chauffée ainsi que toutes les autres activités sportives (salle de fitness, tennis, minigolf…) pour vous remettre en forme

Et quand il y en a plus … y en a encore !

La gratuité pour votre enfant s’il a moins de 6 ans

Vos enfants bénéficieront de l’accès au mini-club et de l’aire de jeux tout en étant encadrés par des animatrices professionnelles

Ils pourront également profiter du ranch, de ses chevaux et de balades à dos de poney

Crêpes, gaufres et glaces seront proposés pour le goûter

Ils pourront aussi, comme papa et maman, profiter de la piscine chauffée en étant surveillés par le maître-nageur

Et enfin l’ennui ne sera jamais au rendez-vous puisque les activités telles que la chasse au trésor, l’atelier de bricolage ou encore l’initiation au tennis seront au menu.

Et tout ce programme présenté (pour un séjour minimum de 5 nuitées) vous est proposé à … Seulement … 79DT par adulte et par jour.

Et pour ceux qui souhaitent rallonger l’expérience, une remise supplémentaire de 10% s’effectuera pour les séjours de plus de 20 nuits.

Communiqué