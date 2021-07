Terry HE nommé Président de Huawei Northern Africa

Partagez 0 Partages

Huawei a annoncé, le 29 juin, la nomination de Terry HE en tant que Président de Huawei Northern Africa. À ce titre, il aura la responsabilité de coordonner l’ensemble des activités du groupe dans les 28 pays africains1 de la région.

Titulaire d’un bachelor en Ingénierie de l’information électronique de l’Université de Wuhan en Chine, Terry HE a rejoint le Groupe Huawei en 2005. Avant sa nomination actuelle, Terry HE comptait 15 ans d’expérience au Moyen-Orient où il a successivement occupé les postes de COO de Huawei Pakistan, Directeur général de Huawei Koweït, Président de Huawei Middle East Enterprise Business Group et Directeur général de Huawei Arabie Saoudite.

Terry HE sera chargé de renforcer les investissements de Huawei dans les infrastructures numériques et la formation des jeunes talents en Afrique. Par son approche dynamique, son leadership participatif, ses talents de manager et sa recherche constante de l’efficacité, sa nomination marque une étape importante pour le groupe à l’heure où les parties prenantes africaines ont l’ambition de relever le défi de la quatrième révolution industrielle.

« Je suis très reconnaissant de cette confiance qui m’est accordée. Je suis ravi de pouvoir participer à consolider l’engagement de Huawei sur le continent. Notre priorité sera d’accompagner les États, nos clients et nos partenaires pour accélérer leur transformation numérique et ainsi réduire la fracture numérique grâce aux technologies les plus avancées et à l’expérience de notre groupe », s’est exprimé avec enthousiasme Terry HE, Président de Huawei Northern Africa.

