ThinkBeforeYouShare : Facebook lance une campagne éducative dans la région Mena

Partagez 1 Partages

Facebook s’est associé à Fatabyyano, son partenaire tiers de vérification des faits au Moyen-Orient, pour lancer #ThinkBeforeYouShare, une campagne qui vise à éduquer et informer les gens sur la façon de détecter d’éventuelles fausses nouvelles et désinformations, en particulier sur COVID-19.

Dans le cadre de la campagne, Facebook et Fatabyyano ont développé un site web dédié www.thinkbeforeyoushare.com qui demandera aux gens de remettre en question les informations qu’ils voient sur les posts à travers trois sections informatives qui abordent des sujets critiques autour de la désinformation :

Comment raisonner comme un contrôleur de faits Les différences entre une source d’information crédible et une source non crédible Les dangers de la désinformation et de la diffusion de fausses nouvelles

Fares Akkad, Directeur des Partenariats Médiatiques pour les Marchés en Croissance de Facebook (LATAM, APAC, MEA), a déclaré : “Maintenant, plus que jamais, nous nous efforçons de connecter les gens à des sources précises et de montrer moins de désinformation, en particulier sur COVID-19. Nous avons beaucoup investi pour supprimer les comptes et les contenus qui violent nos normes communautaires ou nos politiques publicitaires ; réduire la diffusion de fausses nouvelles et informer les gens en leur donnant plus de contexte sur les messages qu’ils voient – afin que les gens puissent décider ce qu’ils veulent lire, faire confiance et partager. Avec l’aide de notre partenaire régional Fatabyyano et à travers cette nouvelle campagne, nous soulignons notre engagement alors que nous cherchons à étendre notre lutte contre la désinformation”.

Le site web dédié hébergera également un contenu interactif, notamment un quiz conçu pour transmettre au public des informations précises sur un certain nombre de sujets différents en demandant aux utilisateurs de marquer les déclarations comme vraies ou fausses. Ce quiz présente des déclarations et des faits courants que les utilisateurs rencontrent généralement sur de multiples plateformes, dans le but de sensibiliser le public à ces messages et informations trompeurs.

Le Dr. Moath Al Thaher, PDG et Fondateur de Fatabyyano, a déclaré : “Nous sommes heureux de nous associer à Facebook dans nos efforts pour étendre nos initiatives de vérification des faits à tout le Moyen-Orient. En tant qu’entité établie localement, la vérification des sources d’information dans toute notre région reste notre priorité absolue. Face à la diffusion de la désinformation sur les plateformes Facebook, nous nous efforçons de réduire au maximum la diffusion de fausses nouvelles en langue arabe et de redonner aux gens le pouvoir de prendre des décisions éclairées avant de cliquer sur le bouton “partager” ou “transférer”.

Communiqué