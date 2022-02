Tinder remet le Blind Date au goût du jour 

Partagez 0 Partages

L’application de rencontres en ligne, Tinder, a remis au goût du jour le Blind Date. L’introduction de cette nouvelle fonctionnalité a été annoncée la semaine dernière.

Disponible dans le mode Explore, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de Tinder « de créer une connexion humaine » en les matchant avant qu’ils n’aient accès à leurs profils respectifs, accessibles si les deux utilisateurs décident de matcher après avoir discuté.

Tinder affirme que cette fonctionnalité était à la fois inspirée des habitudes de la génération Z et l’authenticité des années 90 bien avant l’arrivée des smartphones. Blind Date a, selon Tinder, séduit les utilisateurs de l’application : +40% de correspondances ont été enregistrées.

En se réinventant et en intégrant de nouvelles fonctionnalités, l’application tend ainsi à préserver sa place en haut du podium des applications de rencontres les plus utilisées dans le monde.

Citant AppMagic, le site Statista précise que Tinder a été l’application la plus téléchargée avec plus de 78 millions de téléchargements dans le monde en 2021. Elle arrive de ce fait en tête devant Badoo 2e, OkCupid 3e, Momo 4e et Pairs 5e du classement.

Il ajoute, par ailleurs, que, selon son propre baromètre « Digital Market Outlook », le nombre des utilisateurs des plateformes de rencontres en ligne dépasseront les 400 millions en 2022.

Fondée en 2012, Tinder a, avant d’être introduit pour le grand public, testée au sein des communautés de plusieurs campus universitaires. L’application compte 75 millions d’utilisateurs actifs par mois. En 2021, le nombre des abonnés de Tinder s’élevait à 9,6 millions et ses revenus à 1.4 milliards de dollars.

NJ