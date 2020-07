TNMADE dévoile sa plateforme de vente en ligne au profit des créateurs et entrepreneurs tunisiens

Partagez 6 Partages

TNMADE.shop est une vitrine pour faire découvrir l’artisanat tunisien sous son meilleur jour et un moyen inhérent pour vendre à l’international des objets uniques issus du bassin méditerranéen.

Qualité, raffinement, fait-main, … un artisanat qui fait rêver telle est la devise de TNMADE.shop permettant aux entrepreneurs créatifs de faire découvrir leurs marques à des consommateurs passionnés et avertis à la recherche de produits à caractère spécial et qui reflètent leur culture du style ou qui représentent pour eux un sens particulier pour une occasion particulière.

Après la crise du Covid-19, le monde a révélé qu’il ne peut pas continuer de consommer comme avant et acheter du handmade est une partie de la solution.

Un climat favorable s’est instauré à ces nouveaux usages de consommation poussant TNMADE à fédérer une expérience digitale au goût du jour à ses utilisateurs de part et d’autre du globe tout en préservant son rôle d’un commerce humain et responsable, et ainsi d’utiliser la technologie au renforcement des communautés et de l’automatisme des artisans en Tunisie.

D’après communiqué