TOPNET lance le service signature électronique pour ses clients

TOPNET, le leader des Services Internet en Tunisie vient de signer un partenariat stratégique avec Vneuron, le pionnier dans le domaine de la transformation digitale et la distribution des services de confiance numérique en Tunisie et sur les régions Afrique et Moyen Orient, lors d’une cérémonie organisée le Mardi 21 Juillet 2020 au Siège de TOPNET en présence de la Directrice Générale de TOPNET, Madame Rym AKREMI Ben Dhief, et de Mr Mohamed OUEDERNI, Executive Partner de Vneuron.

Dans le cadre de sa stratégie visant à moderniser ses services et à améliorer l’expérience client, TOPNET vient d’annoncer la mise en place d’une expérience 100% digitale en intégrant la nouvelle plateforme de services de confiance numérique DigiGO All In One, mis à disposition par Vneuron. Garce à l’application DigiGO, le client TOPNET aura la possibilité de signer ses documents à distance et en temps réel.

DigiGo est une solution homologuée par l’agence nationale de certification électronique (ANCE) qui propose une technologie permettant de garantir l’intégrité d’un document numérique et d’en authentifier le signataire, par analogie avec la signature manuscrite d’un document papier. Cette technologie garantit une signature authentique, infalsifiable et non réutilisable. Une fois le document électronique signé, le document n’est plus modifiable.

Cette plateforme permet de digitaliser le parcours client et d’ancrer de nouvelles méthodes de travail efficientes grâce au service DigiGO ainsi que de différents packages de service de confiance numérique à haute valeur probante, permettant l’identification et la non répudiation des signataires, ainsi que l’intégrité des documents signés tels que la signature électronique, le cachet électronique visible, etc…

Par ailleurs, Topnet met à la disposition de ses clients Entreprises un service de signature de documents simple, intuitif et d’une manière légale tout en garantissant des opérations de confiance numérique et ce à travers la plateforme Vsign de Vneuron.

Durant la cérémonie de signature ; Mme Rym AKREMI a déclaré que «Notre objectif est de faciliter au mieux le parcours client, grâce à ce nouveau service digital, le client n’aura plus à se déplacer dans une boutique TOPNET pour effectuer son abonnement, signer un contrat, effectuer un transfert ou une migration ; l’ensemble du parcours client pourra désormais être réalisé de bout en bout, en ligne et en toute sécurité ».

De son coté, Mr Mohamed OUEDERNI, Executive Partner de Vneuron, a souligné que « Ce sont des partenariats comme ceux avec TOPNET qui poussent l’adoption de la signature électronique à large échelle en Tunisie ».

« Nous sommes heureux de pourvoir faciliter la vie de la clientèle Entreprises et Particuliers de TOPNET en rendant la signature de leurs contrats à distance pratique, sécurisée et efficace » ajoute-t-il.

