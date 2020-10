TOPNET lance le service « TOPNET School », une plateforme d’éducation du préscolaire jusqu’au baccalauréat

Partagez 4 Partages

En marge du salon virtuel Tunisia Digital Summit, le leader du marché de l’internet, marque une nouvelle étape dans sa stratégie visant à enrichir ses services digitaux en lançant « TOPNET School », une solution inédite d’enseignement en ligne conforme aux programmes de l’Education Nationale Tunisienne.

« TOPNET School » est une plateforme d’enseignement à distance exclusivement destinée pour les clients de TOPNET qui auront un accès illimité à des contenus éducatifs riches et diversifiés pour tous les niveaux du préscolaire au baccalauréat permettant aux élèves un suivi et un accompagnement durant leurs révisions et ce via une plateforme simple et intuitive.

Ce lancement, qui été réalisé en collaboration avec la Start up tunisienne Easy School, l’un des pionniers des développements de contenus éducatifs, a été annoncé durant le salon virtuel Tunisia Digital Summit qui se tient du 27 au 28 Octobre 2020.

« TOPNET School » est accessible via Smartphone, tablette ou PC et bientôt une application mobile qui contient des cours et des exercices en ligne pour tous les niveaux approuvés par les inspecteurs pédagogiques de l’éducation nationale comme :

-Des vidéos de cours

-Des fiches de résumés de cours

-Des exercices et devoirs corrigés

D’autres part, des activités ludiques sont proposées pour encourager le développement de l’intelligence, de l’observation et la motivation de l’élève comme :

-Les activités interactives

– Les Quiz

– Les contacts Professeurs

La plateforme propose des tableaux de bord simplifiés pour poursuivre la progression et l’assiduité des élèves ; elle inclut par ailleurs un espace collaboratif similaire aux réseaux sociaux en permettant aux élèves d’interagir entre eux ou avec des professeurs et de partager des documents, des activités comme le chat instantané, les vidéos, les enregistrements audio, les forums de discussions, les groupes de camarades.

L’accès à « TOPNET School » se fait via la plateforme dédiée www.topnetschool.tn, elle est accessible gratuitement pour l’ensemble des clients TOPNET jusqu’au 31/12/2020. La plateforme éducative sera par la suite proposée à 2 DT par mois à partir du 1er Janvier 2021, une gratuité de 2 mois sera offerte pour tout paiement annuel soit un accès soit 20DT/an.

Communiqué