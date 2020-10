TOPNET lance sa nouvelle solution SD WAN en partenariat avec FORTINET

Partagez 3 Partages

TOPNET, le 1er fournisseur de Services Internet sur le B2B en Tunisie et sponsor gold de la 4e édition du TUNISIA DIGITAL SUMMIT, a annoncé le lancement en exclusivité, de sa nouvelle solution SD WAN en partenariat avec Fortinet.

La solution Software-Defined Wide Area Networking (SD WAN) de Topnet est une solution clé en main, visant à rendre les réseaux étendus plus intelligents et plus flexibles, tout en réduisant les coûts et en optimisant les performances des applications.

Cette solution qui assure une installation très simple et un déploiement maitrisé, garanti une sécurité et une confidentialité optimale des données.

Grâce à la technicité de pointe des solutions FORTINET et de l’expertise des services et des équipes de TOPNET, la nouvelle solution SD WAN de Topnet répond parfaitement aux besoins de toutes les entreprises, y compris celles qui ne disposent pas de ressources d’expertise en interne en matière de sécurité ; cette nouvelle solution offre une multitude de fonctionnalités avantageuses à savoir :

Une simplification de la gestion : En automatisant les déploiements, les configurations et l’exploitation grâce à un mécanisme de priorisation dynamique des flux.

Une amélioration des performances applicatives : En donnant la priorité aux applications critiques et en permettant aux sites distants de se connecter directement à Internet.

Une expérience utilisateur améliorée : Grâce à une identification des applications, afin d’assurer une grande fluidité d’utilisation.

Une optimisation de l’utilisation des ressources : En maximisant les performances et la productivité, tout en diminuant les coûts.

Une meilleure agilité : En configurant rapidement des réseaux fiables et sécurisés, en utilisant les accès internet les plus adaptés à chaque site.

A l’occasion du lancement de sa Solution SD-WAN, Topnet proposera un POC aux premières entreprises qui souhaiteraient tester la solution.

