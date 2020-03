Topnet met en avant ses solutions sécurisées de Télétravail pour ses clients professionnels

Partagez 0 Partages

Compte-tenu de la situation de crise que connait le monde actuellement à cause de la pandémie du COVID-19, plusieurs entreprises se retrouvent dans l’obligation de recourir au télétravail.

Afin de permettre à ses clients professionnels de répondre efficacement et rapidement à leurs besoins de travail à distance, Topnet met à leur disposition plusieurs solutions permettant d’assurer la continuité de leur activité et l’accès de l’ensemble de leurs collaborateurs aux applications métiers, à distance, d’une manière hautement sécurisée, à partir de n’importe quel emplacement distant.

Pour cela, Topnet invite l’ensemble de ses clients « Entreprise » à prendre contact avec leur chargé de compte pour plus de détails sur les fonctionnalités offertes par ses solutions de sécurités managées et de Cloud et de bénéficier de l’expertise technique de Topnet pour un déploiement simple et rapide de l’architecture préconisée.

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site Web www.topnet.tn/pro.

Lisez également notre article “Les recommandations de Topnet pour sécuriser les connexions en télétravail”.

Communiqué