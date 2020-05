Topnet : réduction de 5% sur les factures payées en ligne

Partagez 27 Partages

Topnet annonce une remise de 5% sur les prochaines factures dont le règlement se fera en ligne, et ce afin de booster le paiement électronique et réduire les contacts entre les clients et ses agents commerciaux en ces temps de crise.

Cette mesure a été prise dans un contexte exceptionnel mais le FAI se penche sérieusement sur la possibilité de la rendre permanente afin de contrer la propagation du Covid-19 durant les prochains mois et prévenir une éventuelle deuxième vague à la rentrée.

WN