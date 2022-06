Topnet se lance dans le Web 3.0 avec une plateforme dédiée à la Blockchain

Partagez 0 Partages

Après deux ans de pause en raison de la crise Covid-19, Topnet a organisé la troisième édition de son Business Day ; un évènement dédié aux entreprises leur permettant ainsi d’avoir une idée précise sur l’évolution du monde de la technologie. Cette édition a été marquée par le lancement, par Topnet en collaboration avec Universa, de la première plateforme basée sur la technologie Blockchain.

« En mars 2020-2021 nous avons signé avec Universa un partenariat qui s’est concrétisé aujourd’hui (avec le lancement de la plateforme Blockchain de Topnet). Développeurs, startupeurs et entrepreneurs peuvent utiliser cette plateforme de Blockchain nationale pour lancer des solutions basées sur cette technologie », a indiqué la directrice générale de Topnet, Mme Rym Akremi Ben Dhiaf, dans une déclaration à THD.tn, rappelant les grands avantages de cette technologie : la transparence, la transparence et la sécurité des données.

La Blockchain est définie comme étant un registre partagé et immuable qui facilite l’enregistrement de transactions et le suivi des actifs dans un réseau donné. Un actif peut être matériel (une maison, une voiture, de l’argent, un terrain…) ou immatériel (propriété intellectuelle, brevets, droits d’auteur, image de marque…). L’une des implémentations la plus connue de cette technologie, mais non la seule, est la cryptomonnaie.

Si cette technologie est aujourd’hui largement convoitée c’est grâce aux nombreux avantages qu’elle présente. La Blockchain est idéale pour fournir des informations en temps réel et fiables car partagées et totalement transparentes. Celles-ci sont stockées dans un registre immuable auquel seuls les membres autorisés du réseau peuvent accéder mais ne peuvent les modifier. Un réseau Blockchain peut être utilisé pour suivre des commandes, des paiements, gérer des comptes et bien plus encore. Tous les détails d’une transaction donnée sont disponibles de bout en bout.

« Les cas d’usage de la Blockchain s’étendent aujourd’hui à la chaîne de logistique, la traçabilité des produits bio, l’industrie 4.0, les smart cities… On peut même utiliser la Blockchain pour lutter contre la falsification des diplômes, ou encore créer des NFTs… », a avancé Rym Akremi Ben Dhiaf. « Topnet a avec la Blockchain franchi le pas vers le futur web ; le web 3.0 », a-t-elle ajouté avant d’annoncer que le fournisseur de services internet a déjà un premier client sur sa plateforme Blockchain ; Vermeg.

La directrice générale de Topnet a, également, fait savoir que le FSI avait signé deux autres partenariats avec deux startups tunisiennes dont la startup gagnante de la saison 3 d’El Pitch Sghartoon. Elle a souligné, dans ce sens, l’importance de soutenir l’écosystème des startups en Tunisie. Un accord a, d’ailleurs, été signé avec Tunisian Startups.

L’interview au complet est disponible sur notre chaîne Youtube.

Nadya Jennene