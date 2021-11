TotalEnergies : lancement de la 3e édition du challenge Startupper de l’année

Partagez 0 Partages

Après le succès des deux premières éditions, TotalEnergies renouvelle le Challenge Startupper de l’Année dans 32 pays du continent africain. Lors de la précédente édition en Tunisie, TotalEnergies Marketing Tunisie avait récompensé trois jeunes créateurs ou créatrices d’entreprise :

– Mohamed Taghouti – Smart Irrigation

– Haythem Dabbabi – Evocraft

– Dorra Kammoun – Insights Energy

Au-delà de l’esprit entrepreneurial, cette 3e édition du Challenge Startupper de l’Année réaffirme la volonté de TotalEnergies de soutenir le développement socio-économique des pays dans lesquels la Compagnie est implantée en Afrique. Il contribue localement au renforcement du tissu social, à travers l’appui apporté aux entrepreneurs et entrepreneuses les plus innovants, dans la réalisation de leur projet.

Pour cette édition, le Challenge Startupper de l’Année par TotalEnergies soutiendra et récompensera de jeunes entrepreneurs ou entrepreneuses tunisiens entre 18 et 35 ans, ayant : soit un projet de création d’entreprise, soit une startup de moins de trois ans, quel que soit le secteur d’activité. Un jury local composé d’experts, de personnes issues du monde des startups, de responsables d’entreprises d’acteurs locaux du Développement Durable et de responsables de TotalEnergies Marketing Tunisie sélectionnera trois lauréats :

lauréat « meilleur projet de création d’entreprise » ;

lauréat « meilleure startup de moins de trois ans » ;

lauréate « meilleure entrepreneuse »

La lauréate « meilleure entrepreneuse » est une nouveauté pour cette 3e édition, dans le but affirmé d’encourager tout particulièrement l’entrepreneuriat féminin.

Chaque lauréat deviendra « Startupper de l’Année par TotalEnergies » et bénéficiera d’une dotation financière, d’un accompagnement personnalisé et d’une campagne médias pour donner de la visibilité à son projet.

Les projets seront évalués au regard de trois critères :

leur réponse aux enjeux du Développement Durable ;

leur caractère innovant ;

leur faisabilité et leur potentiel de développement.

À l’issue de la nomination des trois lauréats par pays, un jury international se réunira pour sélectionner les trois « Grands Gagnants / Gagnantes » pour le continent.

Les inscriptions seront ouvertes à compter du 4 novembre 2021, et accessibles directement en ligne sur le site : http://startupper.totalenergies.com. Les candidats auront alors jusqu’au 23 décembre 2021 pour remplir leur dossier de candidature.

