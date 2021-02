Toubkal, le nouveau superordinateur du Maroc

Partagez 1 Partages

Baptisé Toubkal (le point culminant du Haut Atlas, ndlr), le nouveau superordinateur marocain a été inauguré vendredi dernier. Hébergé dans le nouveau data center de l’Université Mohamed VI Polytechnique (UM6P), cet ‘African Supercomputing Center’ permettra au Royaume de garantir sa souveraineté numérique, selon la presse marocaine.

Grâce à ce supercalculateur développé avec l’Université de Cambridge, l’UM6P saura tisser des partenariats technologiques et coordonner les recherches dans les domaines de l’intelligence artificielle et de l’internet des objets (IoT), entre autres, et ce à travers tout le continent africain, affirment les médias locaux.

Ce nouveau data center est, selon l’agence de presse marocaine MAP, « étalé sur une superficie de 2.000 m2 de salles blanches dédiées aux équipements informatiques et de 5MW de capacité électrique permettant d’alimenter près de 800 armoires informatiques contenant des dizaines de milliers de serveurs ». Il est « certifié Tier III et Tier IV par l’Ultime Institute ».

Le super calculateur est capable d’effectuer « 3 millions de milliards d’opérations par seconde (…), d’analyser d’immenses quantités de données et résoudre des calculs d’une extrême complexité », au profit de secteurs tels que la météorologie, la santé, le spatial, l’agriculture…

NJ