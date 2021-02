« Tounes m3a Ons » la nouvelle campagne de Tunisie Telecom

Partagez 2 Partages

Fier de son partenariat avec la joueuse de tennis tunisienne, Ons Jabeur, Tunisie Telecom vient de lancer une campagne institutionnelle baptisée «تونس مع أنس Tounes m3a Ons ».

Pour officialiser ce partenariat, l’opérateur a créé un spot télévisé très dynamique, unique et innovateur en production télévisée valorisant le parcours de Ons Jabeur, sous un air patriotique.

Le spot télévisé montre la championne jouant au tennis en portant le logo de Tunisie Telecom sous les applaudissements des jeunes tunisiens l’encourageant et la soutenant pour aller de l’avant sur la voie du succès. L’icône nationale du Tennis tunisien, Ons Jabeur a réussi à écrire une page en or grâce à ses efforts, ses sacrifices, sa volonté et notamment à son envie du changement dans sa vie, conclut le spot.

D’ailleurs, le parcours de Ons Jabeur est en pleine métamorphose avec l’esprit véhiculé par la campagne « Baddel » lancée par Tunisie Telecom depuis le mois de novembre dernier. Un appel au changement positif que clame Tunisie Telecom et souhaite instaurer et soutenir sans répit.

La championne tunisienne qui a commencé l’année sur une bonne note en obtenant son meilleur classement avec la 30eme place au classement WTA, vient d’entamer aussi sa participation avec succès à l’Open d’Australie. Tunisie Telecom applaudit Ons Jabeur et lui souhaite une bonne chance à ce prestigieux tournoi pour exceller et offrir un beau tennis et d’énormes sensations au public tunisien là où qu’il soit.

L’opérateur national qui croit aux valeurs de la persévérance et de la détermination qui payent, soutiendra Ons Jabeur le bel exemple de la réussite tunisienne, et sollicite sa cible de jeunes tunisiens, à la considérer comme un modèle à suivre !

Communiqué