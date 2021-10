Transformation digitale – Piliers, freins et potentiel des capacités digitales en Tunisie

Partagez 0 Partages

Invité du 128e épisode de DigiClub powered by Topnet avec le soutien de Huawei, Adnane Ben Halima, Vice Président en charge des relations publiques pour la région Méditerranée de Huawei Northern Africa, est revenu sur les principaux piliers de la transformation digitale, les freins à son développement, le potentiel des capacités digitales en Tunisie ainsi que les solutions que propose le géant chinois de la technologie pour appuyer ce changement majeur.

Après avoir expliqué ce qu’est la différence entre les notions digitalisation et transformation digitale, il s’est étalé sur l’évolution de la transformation digitale avec l’apparition d’innovations technologiques. A son sens, ce qui change est la criticité de l’information et les dispositifs de sécurité qui vont être mis en place pour assurer la protection des données dans l’espace virtuel. Avoir des supports fiables devient alors une nécessité, notamment pour les entreprises où toutes les informations traitées sont critiques. Cela peut se faire à travers des datas centers ou une infrastructure cloud dédiée, d’après Adnane Ben Halima.

Outre la sécurité, la connectivité est, selon notre invité, le deuxième plus grand pilier de la trasformation digitale. « Avoir accès à des informations d’une façon rapide nécessite une très bonne connectivité tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des entreprises », a-t-il indiqué évoquant les avantages de la technologie Wi-Fi 6.

« Il faut également transposer tout ce qui nous est important dans le monde physique dans le monde virtuel, notamment le volet juridique qui demeure l’un des plus grands freins à la transformation digitale », a-t-il ajouté.

Interpellé sur les solutions fournies par Huawei pour garantir la sécurisation des données, il a rappelé l’utilité des centres de transparence dans lesquelles toutes les technologies développées par Huawie peuvent etre testées. « Il y a plus de trois milliards de personnes qui transitent sur des réseaux Huawie dans le monde et il n’y a eu jusqu’aujourd’hui aucun probleme de cybersécurité ».

« L’avantage de Huawei est sa capacité d’innovation. Nous avons 96.000 ingénieurs qui ne font que de la recherche et du développment et nous avons investi plus de 100 milliards de dollars en R&D sur les dix dernières années », a-t-il avancé.

Adnane Ben Halima est, par ailleurs, revenu sur la création d’un centre d’innovation en Tunisie en partenariat avec l’Etat tunisien. « Il s’agit, du côté de Huawei, de fournir dans un endroit donné toutes les dernières innovations disponibles à tous ceux qui veulent les expérimenter et ce qu’il s’agisse d’étudiants, de chercheurs ou encore de startups. Nous ramènerons également les experts qui formeront les gens à l’utilisation de ces technologies ».

L’interview au complet est disponible sur SoundCloud.

Nadya Jennene