Transformation digitale : Topnet et Fortinet conjugent leurs expertises sur les solutions SDWAN

Le fournisseur de services internet, Topnet, et son partenaire, l’expert international en cybersécurité, Fortinet, ont organisé, jeudi 11 février 2021, un webinaire afin de présenter la solution SDWAN en tant qu’outil qui permet à la fois d’accélérer la transformation digitale et d’optimiser la connectivité du réseau internet.

A l’occasion la directrice générale du FSI, Rym Ben Dhief Akremi, est revenue sur la vision est la stratégie de l’entreprise pour accompagner les entreprises tunisiennes dans leur transformation digitale.

« En tant qu’acteur majeur de la transformation digitale notre objectif est de poursuivre notre contribution en offrant des services innovants et adaptés aux besoins des foyers et des entreprises », a-t-elle affirmé.

La directrice générale de Topnet a expliqué, dans ce sens, que la stratégie du FSI reposait sur trois axes : l’amélioration de la connectivité pour les foyers et les entreprises en œuvrant à l’égalité numérique et la généralisation du très haut débit, la promotion de l’innovation pour enrichir l’expérience de nos clients en développant l’open innovation et des collaborations avec les startups, et enfin l’accompagnement des entreprises dans leur transformation en leur proposant des solutions globales, convergentes et adaptées à leurs besoins.

Elle a noté, dans ce même contexte, que la maison-mère Tunisie Telecom travaillait sur la modernisation du réseau actuel et que Topnet – en tant que filiale de l’opérateur historique – proposait des offres convergentes mobile, fixe, date cloud et IoT.

Rym Ben Dhief Akremi a rappelé, par ailleurs, que Topnet disposait de 58% de parts sur le marché de l’internet avec plus de 500.000 foyers connectés. Côté B2B, le FSI s’accapare 63% du marché avec plus de 3000 accès fibre optique déployés et 15.000 clients.

Le directeur marché Entreprise chez Topnet, Tarak Babay, a, lui, détaillé l’offre SDWAN que proposent Topnet et son partenaire Fortinet.

Soulignant que cette solution permet aux clients de contrôler les applicatifs de leurs collaborateurs, il a expliqué que Topnet avait décliné cette offre en deux packages, l’un en mode Opex et l’autre en mode Capex.

Le package en mode Opex permet au client de bénéficier de la solution SDWAN pendant 12 à 36 mois moyennant un abonnement pour les frais de gestion et sans avoir à investir dans des équipements.

Le package en mode Capex nécessite, lui, un investissement dans le hardware qui se fait en fonction de l’activité de l’entreprise, du nombre d’utilisateurs, liens et sessions à déployer. Il aura ensuite à payer un abonnement pour les frais de gestion.

Nadya Jennene