Travaux de maintenance sur SEA-ME-WE4 : Tunisie Telecom prend des mesures préventives

Partagez 5 Partages

Le câble sous-marin de télécommunications en fibres optiques SEA-ME-WE 4 – développé par un consortium international, reliant Bizerte à Marseille- fait actuellement l’objet de travaux de maintenance préprogrammés, ayant débuté le 07 janvier. Ces travaux devaient se terminer la semaine prochaine mais avec les conditions météorologiques sur la Méditerranée, ils se poursuivront jusqu’au 25 courant.

Ces travaux coïncident avec le confinement décrété par les autorités tunisiennes, un risque d’encombrement pourrait potentiellement avoir lieu pendant les heures de pointe surtout le soir, après le couvre feu.

En prévention de ce risque, Tunisie Telecom annonce qu’elle a pris les mesures nécessaires afin de compenser la perte engendrée par les travaux de maintenance du câble SEA-ME-WE 4 et dépasser la consommation moyenne journalière habituelle de la bande passante internationale.

Rappelons que Tunisie Telecom possède 3 câbles sous-marins : Sea-Me-We4 (dont TT est actionnaire dans le consortium qui le gère), Keltra et enfin Hannibal. Ces deux derniers partent du CapBon jusqu’à l’Italie.

Il est à noter qu’il y a eu auparavant des travaux sur ce câble, dont un en 2015 (lire : Tunisie : Possible ralentissement général sur les connexions Internet durant une semaine) et plus récemment en Mars 2020, lors de la première vague du Covid19 où la Tunisie était en confinement.

W.N d’après communiqué

A lire également :

Confinement – Covid19: les opérateurs tunisiens travaillent d’arrache pied pour éviter un blackout Internet