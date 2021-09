Trend Micro Cyber Risk Index met en garde les entreprises de la région Mena contre la violation des dossiers clients

Partagez 7 Partages

Trend Micro Incorporated (TYO : 4704 ; TSE : 4704), le leader mondial de la cybersécurité, a révélé aujourd’hui que le risque de cyberattaques avait augmenté au cours de la dernière année, conformément à son rapport semestriel Cyber ​​Risk Index (CRI). Selon l’enquête, 80% des organisations mondiales déclarent qu’elles sont susceptibles de subir une violation de données qui aura un impact sur les données des clients au cours des 12 prochains mois.

L’enquête prévient les organisations de la région MENA de réévaluer et de rétablir leur position en matière de cybersécurité pour lutter contre les menaces avancées.

Le rapport semestriel Cyber ​​Risk Index (CRI) de Trend Micro mesure l’écart entre la préparation des répondants en matière de cybersécurité et leur probabilité d’être attaqués. Au premier semestre 2021, le CRI a interrogé plus de 3 600 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs dans plusieurs régions du monde. L’IRC est basé sur une échelle numérique de -10 à 10, -10 représentant le niveau de risque le plus élevé. L’indice mondial actuel se situe à -0,42, une légère augmentation par rapport à l’année passée, ce qui indique un risque « élevé ». (Lisez une copie complète du rapport ici .)

Les principales conclusions du rapport indiquent que parmi les personnes interrogées, 86% ont déclaré qu’elles pourraient subir de graves cyberattaques au cours des 12 prochains mois, contre 83% la dernière fois. De plus, 24% ont subi, plus de 7 cyberattaques qui ont infiltré les réseaux/systèmes, contre 23% dans le rapport précédent. Et 21 % avaient subi plus de 7 violations d’actifs informationnels, contre 19 % dans le rapport précédent. 20% des personnes interrogées ont déclaré avoir subi plus de 7 violations de données client au cours de l’année écoulée, contre 17% dans le dernier rapport.

«Il est de notre responsabilité première de sensibiliser et de protéger la communauté des entreprises de la région MENA contre les cyber-risques cachés », a déclaré le Dr Moataz Bin Ali, vice-président et directeur général de Trend Micro Moyen-Orient et Afrique du Nord. « L’IRC de Trend Micro nous donne un aperçu de la lutte contre les risques mêmes qui affligent les entreprises de la région. Les défis pour l’infrastructure d’une organisation et la protection des données sont un problème persistant qui doit être confronté à une protection multicouche tout aussi implacable. L’utilisation complète de cette ressource permettra aux organisations de la région de prioriser une stratégie de sécurité plus intelligente, de protéger leurs données et d’être parfaitement prêtes en détectant et en défendant ce qui compte le plus.

Le rapport révèle que les entreprises ont classé les trois principales conséquences négatives d’une attaque comme l’attrition des clients, la perte d’IP et les dommages/interruptions d’infrastructures critiques. Le rapport met également en évidence les principaux cyber-risques, notamment les attaques de type Man-in-the-middle ; Ransomware ; Phishing et ingénierie sociale ; Attaque sans fichier ; et botnets.

Les principaux risques de sécurité pour l’infrastructure restent les mêmes que l’année dernière et incluent le désalignement et la complexité organisationnels, ainsi que l’infrastructure et les fournisseurs de cloud computing. En outre, les personnes interrogées ont identifié la rotation des clients, la perte de propriété intellectuelle et les perturbations ou dommages aux infrastructures critiques comme des risques opérationnels clés pour les organisations à l’échelle mondiale.

Les principaux défis de la disposition à la cybersécurité comprennent les limites des responsables de la sécurité qui n’ont pas l’autorité et les ressources nécessaires pour adopter une posture de sécurité solide, ainsi que les organisations qui luttent pour mettre en place des technologies de sécurité suffisantes pour protéger leurs actifs de données et leur infrastructure informatique.

