Trois étudiants lauréats du Business Challenge virtuel du projet Mashrou3i

Organisé par le projet Mashrou3i, le Business Challenge récompense chaque année parmi près de 300 étudiants ayant participé au programme de formation entrepreneuriale au cours de leur cursus universitaire, les trois meilleures idées de projet d’entreprises. Cet évènement entre dans le cadre du partenariat signé entre les ISETs en Tunisie et le projet Mashrou3i pour le développement et la promotion de la culture entrepreneuriale auprès des jeunes.

Après une phase de votes en ligne auprès de près d’une soixantaine de partenaires de l’écosystème entrepreneurial pour présélectionner les finalistes du concours parmi 15 étudiants, la compétition finales’est tenue le 10 novembre 2021 entre 11h30 et 13h00. Durant cette finale, les 5 étudiants finalistes ont défendu leurs idées de projets d’entreprise face à cinq membres d’un jury de professionnels. A l’issue de cette compétition finale en direct, largement diffusée sur les réseaux sociaux,3 étudiants-entrepreneursont été sacrés heureux gagnants du Business Challenge 2021 selon des critères précis et en présence d’observateurs.

« Cet évènement devient désormais une tradition incontournable de l’appui de Mashrou3i. Il consolide une collaboration fructueuse de plus de cinq années entre experts du projet Mashrou3i, enseignants et institutions universitaires, les ISET en particulier, pour développer des compétences managériales chez les étudiants et les aider à devenir les entrepreneurs de demain. » Antoine Bureau, Coordinateur national du projet Mashrou3i en Tunisie

Les gagnants du concours ont été annoncés lors d’une cérémonie diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Leurs idées de projet se sont démarquées par leur originalité, leur innovationet la qualité de présentation de leur BMC.Les trois premiers prix décernés sont les suivants :

1er prix : Ahlem Maatallah, ISET Siliana, « Fabrication de lait végétal d’amandes »

2e prix (ex aequo):Rihab Chaabi, ISET Jendouba, « Extraction et valorisation des huiles essentielles »

2e prix (ex aequo) : Sabri Jaziri, ISET Kairouan, « Recyclage de pneus usagés »

Les trois gagnants ont remporté un ordinateur portable pour le premier prix, et une tablette pour le second et troisième prix. Ils seront en outre accompagnés dans les différentes étapes de lancement de leurs projets par les experts du projet Mashrou3i.

L’heureuse gagnante, Ahlam Maatallah n’a manqué d’exprimer sa joie et sa gratitude aux observateurs, membres du jury et toute l’équipe Mashrou3i. « Aujourd’hui ce sont beaucoup de sentiments qui se sont mélangés, mais c’est le sentiment de fierté qui a primé et la joie lorsque j’ai appris que j’avais gagné ! Ces derniers mois et cette compétition m’ont appris que ce projet avait de la valeur et pouvait se transformer en une entreprise florissante. »

Cette compétition marque la continuité d’un partenariat lancé entre le projet Mashrou3i et le réseau des ISET en 2016 pour la promotion de la culture entrepreneuriale auprès des plus jeunes et le renforcement des capacités managériales dès la formation universitaire. Le projet Mashrou3i est un partenariat public-privé entre le gouvernement tunisien, USAID, la Coopération Italienne et HP Foundation, et mis en œuvre en Tunisie par l’ONUDI. A travers la formation, le coaching approfondi et l’assistance technique, Mashrou3i vise à créer près de 6’000 emplois à terme et former près de 5’000 étudiants en entrepreneuriat dans 14 régions du pays.

Communiqué