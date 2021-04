Tsara : Orange Tunisie et la Fondation Orange soutiennent les personnes avec autisme et leurs familles

Partagez 1 Partages

Intervenant à la fois dans les domaines de l’éducation numérique au travers des programmes des Ecoles Numériques, des FabLabs Solidaires et des Maisons Digitales et de la culture avec le Prix Orange du Livre en Afrique et le support aux Festivals Musicaux, la Fondation Orange est également très active dans la santé et soutient en particulier les personnes avec autisme et leurs familles.

Riche d’une expérience de 30 ans, la Fondation Orange a depuis 1991 les mêmes priorités dans le domaine de l’autisme : faciliter l’insertion sociale et améliorer la vie des personnes avec autisme et de leurs familles. De plus, la Fondation Orange favorise l’usage du numérique qui facilite l’apprentissage et l’autonomie des personnes avec autisme.

En effet, le numérique ayant fait ses preuves, depuis plusieurs années, dans l’accompagnement approprié des personnes avec autisme, la Fondation Orange a donc appuyé des projets d’apprentissage sur tablettes qui ont montré leur efficacité, notamment auprès des enfants avec autisme. C’est ainsi que la Fondation Orange a soutenu le développement de plus de 14 applications destinées aux personnes avec autisme et leur entourage et mises à disposition de tous gratuitement.

Partant de sa volonté d’être un acteur majeur dans le domaine de l’autisme, Orange Tunisie :

a été partenaire du film du réalisateur Néjib Belkadhi « Regarde-moi » qui relate la vie d’un enfant autiste et l’impact qu’a eu son trouble sur sa relation avec son père. A sa sortie, ce fut l’occasion de présenter l’application Tsara, un jeu pédagogique destiné à l’entourage des personnes avec autisme pour apprendre à les comprendre et mieux les accompagner.

s’est rapproché de la start-up Next Gen Corp pour la traduction et la contextualisation à l’environnement culturel tunisien de l’application Tsara, avec l’appui de la Fondation Orange et du CREAI (Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations) Aquitaine en France, en concertation avec des médecins spécialisés et ses partenaires associatifs. Tsara est désormais accessible gratuitement à tous les Tunisiens (sur Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=org.creaiaquitaine.tsarartl et sur App Store : https://apps.apple.com/tn/app/tsara-en-arabe/id1499315021?l=fr)

a produit, réalisé et diffusé une vidéo tutoriel pour sensibiliser un large public aux troubles du spectre de l’autisme en décrivant des situations de vie quotidienne d’une personne avec autisme et pour mettre en avant l’application Tsara en arabe :https://youtu.be/2EBYHcQJr1k

a organisé une formation en ligne destinée aux différents acteurs du domaine de l’autisme, avec l’appui de la Fondation Orange, pour développer leur expertise et améliorer la qualité de vie des personnes qu’ils accompagnent en leur donnant notamment la possibilité d’atteindre une certaine autonomie au quotidien. Cette formation spécialisée de 8 mois dispensée par l’Université Clermont Auvergne (France) propose aux participants de suivre 26 modules et de les valider pour obtenir une attestation de réussite et être ainsi reconnus dans leur métier.

Aujourd’hui et à l’occasion de la journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme, Orange Tunisie prend l’engagement de continuer à accompagner davantage les personnes avec autisme, leur entourage et les experts reconnus dans ce domaine et remercie tout particulièrement les acteurs de cet écosystème qui ont permis la réalisation de ces projets : le service de pédopsychiatrie et de l’unité de recherche du CHU de Razi du Pr Asma Bouden, les associations partenaires qui œuvrent dans ce domaine comme Irada Autisme Bizerte, l’association Farah d’intégration des enfants autistes à besoins spécifiques, l’association des parents et des amis des autistes à Kairouan (APAK), le chemin de l’autiste, l’association des parents et amis d’autistes de Tunis (Pas à Pas), Léo Kanner pour la prise en charge des enfants aux besoins spécifiques et autisme, l’association de protection des psychotiques et autistes infantiles (APPAI) et l’association El Fourat pour l’intégration des autistes.

Avec tous ces acteurs, Orange Tunisie continuera bien évidemment d’œuvrer pour l’accompagnement des personnes avec autisme et leurs familles.

