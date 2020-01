Tunisie: 74,3% des femmes consomment la Data Mobile contre 53,6% des hommes

Partagez 5 Partages

Sur un total de 5112 personnes sondées dans les 24 gouvernorats du territoire tunisien, 85,4 % des abonnés mobile ne connaissent pas les caractéristiques de leurs offres de téléphonie mobile, a révélé une étude réalisée par l’Instance nationale des Télécommunications (INT) en 2019.

Seulement, 14,6% des abonnés mobile sondés avaient connaissance de leurs offres de téléphonie mobile. Les hommes ont par ailleurs tendance à être plus informés que les femmes sur les caractéristiques des offres mobiles. En effet, 17,9% des hommes interrogés dans le cadre de cette enquête ont répondu par oui contre 11,2% chez les femmes.

La proportion des abonnés mobile qui n’ont pas de connaissance des tarifs des appels, SMS, ou encore des options associées à leurs offres mobiles varie entre 81 et 74% mais diminue sur le segment de la data mobile : 54,8% des sondés, seulement, n’ont pas connaissance des options data mobile.

Côté comportement, l’enquête de l’INT a indiqué que moins de 1%, seulement, des abonnés mobiles en Tunisie utilisaient leurs téléphones pour se connecter à internet.

Le consommateur tunisien a, en effet, tendance à utiliser son mobile pour passer des appels et se connecter à internet à la fois. Sur l’ensemble des personnes sondées, 63,7% ont indiqué qu’ils alternaient communications voix et internet.

Ce comportement est, selon l’enquête de l’INT, plus remarquable chez les abonnés de Orange Tunisie : 73,5% des individus interrogés ont utilisé leurs téléphones pour passer des appels et se connecter à internet, 26% ont utilisé leurs téléphones pour les communications voix seulement et 0,5% pour internet uniquement.

Chez Ooredoo Tunisie, 66,7% des sondés abonnés de cet opérateur ont utilisé leurs téléphones pour passer des appels et se connecter à internet, 32,5% pour des communications voix seulement et 0,8% pour internet uniquement.

Chez Tunisie Télécom, 51,3% des sondés ont indiqué qu’ils utilisaient leurs téléphones pour les communications voix et la data mobile, 48,4% passaient uniquement des appels et 0,3% se connectaient à internet seulement.

L’utilisation de la ligne téléphonique mobile varie selon l’opérateur auquel l’utilisateur est abonné mais aussi selon son sexe et son âge. Selon l’enquête de l’INT, les femmes utilisent leurs lignes pour les communications voix et la connexion à internet plus que les hommes : 74,3% contre 53,6%.

Les hommes ont, cependant, plus tendance que les femmes à utiliser leurs lignes pour passer des appels uniquement.

En termes de répartition par tranche d’âges, l’enquête de l’INT a montré que 91% des 18-24 ans ont tendance à utiliser leurs lignes téléphoniques pour passer des appels et se connecter à internet. Viennent ensuite les 10-17 ans à 87% et les 25-34 ans à 79%.

Chez les consommateurs qui utilisent leurs lignes uniquement pour passer des appels voix, ce comportement est observé davantage chez les adultes et les seniors âgés entre 45 et 70 ans.

Nadya Jennene