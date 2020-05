Tunisie – Allocations sociales: mise à jour des DABs pour accepter le retrait sans carte

Partagez 36 Partages

Le Gouvernement a lancé, jeudi 7 mai, l’octroi des aides sociales via un portefeuille digital linké aux numéros GSM des bénéficiaires de ces allocations débloquées en réponse à la pandémie du nouveau coronavirus, Covid-19 (lire notre article Tunisie : le portefeuille digital sur mobile, mieux vaut tard que jamais).

Un processus digital mais aussi fluide, fiable et sécurisé, mis en place en coordination entre les ministères concernés, la Poste tunisienne et la Société Monétique de Tunisie (SMT, représentant les banques) – dont les plateformes sont devenues interopérables – et par des compétences exclusivement tunisiennes. Si du côté de la Poste tunisienne, tout un process a été mis en place pour satisfaire les demandes urgentes (lire notre article La Poste monte en efficacité : 70% des demandes d’aide sociale déjà traitées en 48h). Qu’en est-il des banques ?

1000 DABs acceptent désormais le cardless mode

«Pour éviter les encombrements, environ 4.000 points de distribution (1.000 bureaux postaux, 2.000 agences bancaires et 1.000 distributeurs automatiques de billets, DABs, ndlr) ont été mis à la disposition des bénéficiaires pour retirer leurs aides sociales. Ainsi et grâce à l’interopérabilité des plateformes de la Poste tunisienne et la SMT, le citoyen bénéficiaire des aides sociales peut retirer son argent n’importe où, sans frais et ce, quel que soit l’établissement auprès duquel il s’est enregistré», a expliqué le directeur de la SMT, Khaled Bettaieb dans une interview accordée à THD.tn.

En plus du principe de l’interopérabilité, la grande nouveauté de cette opération d’envergure est le “cardless”. En effet, selon Khaled Bettaieb, l’utilisation des DABs pour le retrait des allocations ne requiert pas de cartes physiques. «Une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée au niveau des DABs à savoir le «retrait sans carte» ou «cardless», en introduisant juste le numéro de la carte d’identité nationale (CIN) et un code secret à usage unique appelé aussi One Time Password (OTP). Il suffit que le bénéficiaire de l’allocation compose *1021*2#, pour recevoir son OTP par SMS sur la ligne téléphonique. Il doit, ensuite, saisir le code sur le DAB afin de retirer l’argent sans avoir à insérer une carte à puce», a précisé le directeur de la SMT.

Interpellé sur le taux de distribution des aides à travers les banques, Khaled Bettaieb a affirmé que l’opération s’était déroulée à raison de 7,8% auprès des banques, contre 92,2% auprès de la Poste tunisienne.

«Une partie des inscrits auprès de la Poste, plus précisément 5.030 d’entre eux, ont fini par s’adresser aux banques : 1598 se sont dirigés vers les agences bancaires et 3432 ont utilisés les DABs jusqu’à dimanche 10 mai au soir», a-t-il noté.

Changement du comportement en à peine quelques jours

Le directeur de la SMT a relevé un changement général dans le comportement des bénéficiaires des aides. «13,2% des bénéficiaires des aides, dont le nombre d’inscriptions ne cesse d’évoluer, ont préféré s’adresser aux DABs plutôt qu’aux agences bancaires ou aux bureaux de la Poste», a-t-il fait savoir soulignant une nette décongestion dans les établissements financiers concernés par la distribution des allocations.

Khaled Bettaieb n’a pas manqué de se féliciter de la réussite de cette opération, en un rien de temps. «Ce qui a été réalisé en quelques jours, particulièrement l’interopérabilité entre les trois opérateurs télécom d’une part et la Poste et les banques d’autre part, n’a pu l’être pendant des années. Certes il n’a jamais été question de problèmes techniques. Cette fois-ci il y a eu une vraie volonté de la part de toutes les parties».

Il a, par ailleurs, affirmé que ce système de distribution des aides sociales par l’utilisation du portefeuille digital constituait la rampe de lancement du mobile payment. «C’est le premier jalon de tout un système visant à l’avenir les transferts entre personnes et les paiements auprès des commerçants», a-t-il déclaré non sans fierté.

«Il s’agit maintenant de mettre en place un écosystème complet où toutes les parties : Poste, banques, opérateurs télécoms et surtout établissements de paiement, trouveront leurs places et offriront aux utilisateurs des services de proximité et à des coûts acceptables, bref leur rendront la vie plus facile», a-t-il ajouté.

Selon le chiffres qui nous ont été communiqués par Khaled Bettaieb, depuis le lancement de ce service et jusqu’au 10 mai, le nombre de bénéficiaires d’aides sociales inscrits auprès de la Poste tunisienne et des institutions bancaires tunisienne a atteint 332.583, répartis entre 94,5% auprès de la Poste et 5,5% auprès des banques.

Le nombre de RDV fixés s’est, lui, élevé à 228.709, mais seuls 201.889 bénéficiaires se sont présentés pour encaisser leurs aides, pour le moment.

Nadya Jennene