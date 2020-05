Tunisie : le portefeuille digital sur mobile, mieux vaut tard que jamais

Partagez 15 Partages

Aussi dangereuse soit elle, la crise liée à la pandémie du nouveau coronavirus, Covid-19 a du bon en Tunisie. La transformation digitale en est, vraisemblablement, le grand gagnant. Et pour preuve le projet de digital wallet ou portefeuille digital sur mobile dont le coup d’envoi a été donné, jeudi 7 mai 2020, et annoncé en grandes pompes par le ministère des Finances, mardi 5 mai 2020.

En effet, il nous a fallu une catastrophe sanitaire pour que ce projet, soigneusement gardé dans les sombres tiroirs de l’administration depuis presque 10 ans, voit le jour. Le confinement général imposé depuis le 22 mars, n’a pas empêché les Tunisiens – craignant de humer le vent – de parcourir les rues et passer des heures à faire la queue devant les bureaux de la Poste tunisienne pour retirer mandats, subventions ou encore pensions de retraite. L’établissement financier avait, pourtant, mis en place plusieurs dispositifs, digitaux entre autres, afin de permettre aux citoyens de recevoir leurs rentes tout en restant chez eux.

Afin d’éviter de nouveaux mouvements de foule à l’approche du versement des aides sociales en cette période de confinement ciblé, le ministère des Finances et celui des Affaires sociales ont alors décidé de faire leurs gammes sur le digital.

Appuyée, en particulier, par le savoir-faire de la plus auguste des institutions, la Poste tunisienne, et la Société monétique Tunisie (SMT) qui ont rendu leurs plateformes interopérables, les deux ministères ont mis en place ce service pour permettre aux familles démunies et foyers à faibles revenus de percevoir les aides que le gouvernement a allouées en réponse à la crise du Covid-19.

Nous ne manquerons pas d’applaudir le rôle qu’a joué la commission Tech4Tunisia, chapeautée par le ministère des Technologies de la communication et la Transformation digitale, qui a mené les négociations entre les parties prenantes de ce projet (public, privé et bailleurs de fonds), pour ensuite conduire la mise en place technique en deux semaines seulement.

Une fois le feu vert donné, un code USSD a été mis à la disposition des familles ayant exprimé le souhait de bénéficier des allocations en remplissant des demandes auprès des délégués régionaux. Les familles nécessiteuses sont, de ce fait, identifiées grâce aux wallet digitaux linkés à leurs numéros GSM.

Le succès ne s’est pas fait attendre, le nombre total des inscriptions a atteint 260750 dont 246045 à travers la Poste tunisienne à elle seule.

Ce service profite également aux professions libérales largement impactées par la crise et les individus concernés par le chômage technique. Les compensations prévues par le gouvernement seront également versées sur le portefeuille digital.

Dans un futur proche, ce service sera, par ailleurs, utilisé pour le versement des mandats de retraite, de la CNAM et de la CNSS. Les propriétaires du portefeuille digital vont pouvoir, aussi, utiliser ce service pour le transfert d’argent. De quoi booster le mobile payment en Tunisie.

Optimistes comme nous sommes, nous oserions dire que ce service pourrait, rapidement, être utilisé pour mettre en place une profonde réforme du système des subventions sur les produits alimentaires – fortement recommandée par le FMI – afin que le budget qui y est alloué par l’Etat aille dans les poches de ceux qui en ont le plus besoin.

Nadya Jennene