Tunisie Telecom & Almadanya : 7 ans de partenariat au profit de l’éducation et de l’égalité des chances

Dans le cadre de son engagement en faveur de l’éducation et de l’égalité des chances pour tous les enfants, Tunisie Telecom marque ses 7 ans de partenariat avec l’Association Almadanya entamée en 2014.

Ce partenariat matérialisé par le projet Fatma a pour but de mettre à disposition des enfants des zones rurales éloignées, un transport sécurisé leur permettant d’accéder à leurs écoles souvent situées à plusieurs kilomètres de leurs habitations.

Ce programme entre dans le cadre de la lutte nationale contre l’abandon scolaire qui a vu plusieurs milliers d’enfants quitter le cursus scolaire durant les 10 dernières années. Le programme Fatma, du nom de la première écolière a en avoir bénéficié, arrivée aujourd’hui au niveau du bac, a été mis en place avec succès dans 24 gouvernorats et a permis à plus de 2200 élèves de poursuivre leurs études dans des conditions de transport leur évitant le froid et les intempéries, la fatigue de la distance et les dangers souvent nombreux de leurs parcours à pied.

Les résultats en 7 ans sont spectaculaires : l’absentéisme scolaire des 257 écoles primaires concernées par le programme est passé de 45% à 0,05% !

En outre, 80 véhicules de transport rural ont été dédiés à cette tâche générant de ce fait une création d’emploi indirect permettant également à moyen terme un impact socio-économique encourageant grâce à la montée en compétence des enfants de ces régions.

Tunisie Telecom se veut un facilitateur d’intégration de tous les citoyens. Son engagement sociétal comme son partenariat avec l’association Almadanya, combiné avec ses investissements nombreux en infrastructure qui ont permis de couvrir les zones rurales éloignées et notamment 94 zones blanches* réparties sur 15 gouvernorats entrent dans le cadre d’une politique globale de Tunisie Telecom qui se veut un opérateur national au service de TOUS les Tunisiens.

Communiqué