Tunisie Telecom contribue à faciliter le quotidien des Tunisiens

Tunisie Telecom a signé, vendredi 12 juin, la convention cadre relative à la création et organisation des « Maisons de Services », au palais du gouvernement à la Kasbah.

Ce projet gouvernemental de déploiement des « Maisons de Services » vise à faciliter la vie des citoyens en rassemblant plusieurs services administratifs de plusieurs institutions dans un même lieu.

« Faciliter le quotidien des tunisiens » est le cœur même de la mission que se propose Tunisie Telecom.

Au-delà de la proximité géographique des services fournis en présentiel, et également en parfaite symbiose avec la stratégie nationale de digitalisation des services, Tunisie Telecom ambitionne de permettre au maximum de tunisiens d’accéder en ligne à la plus grande majorité des démarches et services administratifs et commerciaux. Plusieurs réalisations tangibles ont d’ailleurs été accompli en matière de services en ligne.

En effet, l’opérateur national met en ligne une panoplie de services pratiques à distance que ce soit via l’application “My TT”où via son portail web et son E-Shop.

La recharge en ligne ;

Le transfert de forfait internet ;

Le paiement de facture fixe et mobile ;

SOS solde et internet via le code *150#

Le transfert de crédit ;

Transfert de forfait internet « Ehdia Net » en

Composant le code * 140#

Les services TelcoMoney à travers le code

*127# ;

Il est à rappeler que durant la période de confinement sanitaire obligatoire, Tunisie Telecom a contribué efficacement et en un temps record au lancement de plusieurs services digitalisés pour soutenir les instances en première ligne de défense contre la propagation du virus. Citons par exemple :

La collecte des dons de solidarité via le 1818 ;

Le service d’information covid-19 via le 2020 ;

La vérification de l’indemnité postale via le 1017 ;

L’aide sociale via le 1050 ;

Le suivi des autorisations de circulation ;

« Wecare » le système d’alerte précoce par SMS pour une zone bien déterminée pour la géolocalisation

des clients ;

Le développement d’un nouveau concept de « carte

postale/bancaire virtuelle (Wallet) » pour le retrait d’argent auprès des différentes institutions financières ainsi que les DABs ;

Sur un autre volet, l’opérateur a collaboré également avec plusieurs start-up tunisiennes pour le développement et la promotion d’applications innovantes et spécifiques dans divers secteurs tels que la santé, le transport, le tourisme, l’enseignement l’agriculture et la communication ; à l’instar du succès de « TT Presse » : l’application pour la presse nationale et internationale, ainsi que les solutions innovantes de l’IoT, en matière de l’agriculture pour la maitrise de la consommation énergétique et la gestion de l’éclairage

