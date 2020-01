Tunisie Telecom & Esprit School of Business : un partenariat solide pour l’apprentissage et l’innovation

Partagez 14 Partages

Une importante convention de partenariat a été conclue le mardi 28 janvier 2020 entre Tunisie Telecom et Esprit School of Business ; au siège de l’opérateur national.

Ce contrat a été signé par le Président -Directeur Général de Tunisie Telecom M. Mohamed Fadhel Kraiem et le Directeur Général d’ESB le Professeur Mohamed Jaoua, en présence de hauts responsables des deux partenaires.

En vertu de cette collaboration, Tunisie Telecom bénéficiera d’offres privilégiées en matière de formation d’apprentissage, diplômante et de reconversion professionnelle en faveur de ses employés et de réduction des droits de scolarité et des frais d’inscriptions à Esprit School of Business au profit de leurs enfants.

Tunisie Telecom et ESB collaboreront au niveau de formations spécifiques et co-organiseront des évènements à intérêt commun, des compétitions, des challenges pour les étudiants et des programmes de recherche collaboratifs….

Les étudiants d’ESB bénéficieront également de stages d’été et de fin d’études au sein de Tunisie Telecom.

Fier de ce partenariat, M. Mohamed Fadhel Kraiem a déclaré : « A travers cette coopération avec la grande école Esprit School of Business, Tunisie Telecom contribue à l’effort national de la promotion des programmes de recherche scientifique d’une part, et d’autre part, offre à son capital humain l’opportunité de suivre des formations et des études spécifiques dans le management numérique pour réussir à bien sa transformation digitale».

Mohamed Jaoua a précisé de son côté que « L’ADN d’ESB, c’est d’abord la professionnalisation. Cette convention va nous permettre de la renforcer grâce aux stages, aux visites d’entreprises et à la participation d’experts de Tunisie Telecom à nos formations. Nous nous attachons à donner à nos diplômés toutes les compétences que les entreprises attendent, et nous contribuons aussi de plus en plus à l’indispensable adaptation des compétences de leurs salariés aux niveaux métiers du digital ».

Communiqué