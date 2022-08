Tunisie Télécom et l’ANME consolident leur partenariat

Partagez 1 Partages

Tunisie Télécom et l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie ont annoncé ce jeudi 04 août 2022 la consolidation de l’accord de partenariat et de coopération les liant pour contribuer davantage à la maîtrise de l’énergie et à la promotion des énergies renouvelables.

La cérémonie de signature s’est tenue au siège social de l’opérateur national, en présence de M. Lassâad Ben Dhiab le Président- Directeur Général de Tunisie Télécom, et de M. Fathi Hanchi le Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie (ANME).

En vertu de cet accord, Tunisie Télécom contribuera aux campagnes de communication de l’Agence Nationale de Maîtrise de l’Energie afin de vulgariser davantage la sensibilisation à l’economie de l’énergie sur les supports tout au long de l’année.

A cette occasion, M. Lassâad Ben Dhiab a déclaré : « Nous sommes fiers de renforcer notre partenariat avec l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie afin de soutenir les efforts de l’Etat dans le domaine de l’efficacité énergétique et du développement des énergies renouvelables. Cette convention confirme encore une fois l’alignement de Tunisie Télécom avec la stratégie nationale de transition énergétique d’une part et son engagement pour la consolidation de sa responsabilité sociétale d’autre part ».

De son côté, M. Fethi Hanchi a confirmé « Tunisie Télécom est pionnière dans ses actions entreprises dans le domaine de la maitrise de l’énergie, et nous sommes heureux aujourd’hui de consolider ce partenariat avec notre opérateur national pour le bien des citoyens et de nos établissements respectifs ».

Il est à noter que Tunisie Télécom a été le premier établissement public et le premier opérateur des télécommunications en Tunisie à avoir signé, depuis janvier 2019, un accord de coopération avec l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie, ce qui lui a permis d’entamer la construction de grandes centrales de production d’énergie pour l’autoconsommation au niveau national.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence des représentants des deux partenaires qui se sont engagés à intensifier leurs efforts conjoints pour développer davantage ce partenariat et contribuer activement à sa bonne exécution.

Communiqué