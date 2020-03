Tunisie Telecom et l’Ordre des Experts Comptables consolident leur partenariat

Partagez 0 Partages

Tunisie Telecom et l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie ont signé, récemment, un accord de partenariat dans le but de renforcer davantage leur fructueuse collaboration.

L’accord a été signé à la Cité de la Culture, par Sleheddine Zahaf, le Président de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie et Jihene Bouzaiene, Directrice Exécutive Marché Entreprise de Tunisie Telecom, et ce en marge de la participation de l’opérateur national au Congrès international de l’OECT en tant que partenaire technologique de l’évènement.

En vertu de cet accord, Tunisie Telecom fait bénéficier les adhérents de l’Ordre d’avantages exclusifs sur une large gamme de solutions de communication Fixe et Mobile, de connectivité Très Haut Débit et de sécurité.

Le Président du Conseil National de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie a déclaré : « Cette convention de partenariat allait bien au-delà de l’aspect commercial puisqu’elle permet d’enrichir et de diversifier les services digitalisés proposés aux membres de l’OECT. En effet, ce partenariat initié depuis des années s’est poursuivi sans interruption et a été enrichi par de nouvelles mises à jour technologiques et par l’ajout de nouveaux services offerts par l’opérateur national, innovant et pionnier».

De son coté, Jihene Bouzaiene a exprimé la fierté de Tunisie Telecom d’être le partenaire technologique du 33e Congrès international de l’OECT, d’autant plus que cette édition traite des enjeux de la révolution digitale, et de son impact sur l’économie tunisienne : une thématique au cœur de la stratégie de Tunisie Telecom. Une opportunité , rajoute -t- elle , de recueillir les avis et retours d’expérience des experts de très haut niveau qui auront animés les panels et ateliers durant deux jours en abordant la problématique sous plusieurs angles .

La digitalisation est un réel bouleversement de l’écosystème , partant des mutations sectorielles jusqu’à à la refonte des modèles économiques et organisationnels des entreprises, tous les acteurs doivent converger pour en tirer la valeur.

Par ailleurs et en marge du congrès, Jihene Bouzaiene et Wassel Belhadj, le Directeur central des systèmes d’information de Tunisie Telecom, ont animé un atelier autour de la digitalisation de la user expérience et de la transformation digitale au sein de l’entreprise.

Communiqué