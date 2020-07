Tunisie Telecom et SESAME University: une synergie ancrée dans l’innovation

Partagez 7 Partages

L’opérateur national des télécommunications Tunisie Telecom et l’établissement d’enseignement supérieur privé « SESAME University » annoncent la signature d’une importante convention de partenariat permettant de créer une réelle synergie entre le monde économique et le milieu universitaire ; ancrée dans l’innovation.

En effet, à travers cet accord, Tunisie Telecom compte exploiter aussi bien la richesse du programme éducatif de l’université SESAME que l’excellence de ses parcours de recherche et innovation reconnus dans ses laboratoires pour monter en compétence au niveau technique et managérial, enrichir son portefeuille de produits et services proposé à sa clientèle et impulser l’esprit de créativité dans la gestion de ses projets de digitalisation.

Tunisie Telecom contribue ainsi à l’effort national pour rapprocher le monde universitaire de celui de l’entreprise. Il s’agit de valoriser les échanges avec les étudiants et enseignants de SESAME University sur des projets et actions d’intérêt communs. Par la même occasion, Tunisie Telecom se propose de participer au développement des compétences de ses cadres pour qu’ils restent en permanence au diapason des évolutions du secteur des TIC d’une part et d’autre part, permettre aux futurs diplômés de l’université SESAME d’améliorer leur employabilité grâce à cette proximité et à un programme diversifié de stages et de projets collaboratifs entre l’université et l’opérateur.

La signature de cette convention a été célébrée au siège de Tunisie Telecom le mardi 14 juillet 2020 par le Président-Directeur Général de l’opérateur M. Samir Saied et coté SESAME par son Directeur Général M. Mohamed Marouene ainsi que par son Président le Professeur Farouk Kamoun ; en présence des responsables des deux partenaires.

Communiqué