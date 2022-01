Tunisie Telecom hausse le tarif de sa redevance mensuelle sur le téléphone fixe

Partagez 0 Partages

A partir du 1er février 2022, Tunisie Telecom appliquera une nouvelle tarification pour la redevance des lignes fixes. Elle passera à cet effet de 6 DT à 10 DT TTC. Notons que la dernière augmentation remonte à 2019 année durant laquelle cette même redevance est passée de 5 DT à 6 DT (lire notre article).

Cette hausse ne vient pas seule: L’opérateur a décidé d’offrir à ses abonnés trois heures de communication vers le fixe local et en Europe, tous réseaux confondus.

D’après nos sources, cette augmentation – décidée unilatéralement de la part de Tunisie Telecom – vient suite à une demande formulée il y a de cela quelques mois par l’opérateur historique auprès de l’Instance nationale des télécommunications (INT). TT aurait appuyé sa demande par le rapport 2018 de sa comptabilité analytique de sa branche fixe. Ce à quoi, le régulateur aurait rétorqué en indiquant à l’opérateur de statuer sur le montant de cette augmentation qu’après analyse des états de synthèse de son fixe pour l’année 2021.

L’INT souhaitait, en effet, connaître l’impact exacte de l’évolution des abonnements ADSL et VDSL sur les entrées de la branche fixe. Notons à cet effet que d’après les rapports de l’observatoire Data fixe de l’INT, le nombre des connexions ADSL en Tunisie a augmenté de 893.255 (janvier 2021) à 957.403 (octobre 2021). Celui des abonnements VDSL est, lui, passé de 41.3 mille lignes (janvier 2021) à 58.4 mille lignes (octobre 2021).

Cette montée significative des abonnements Data fixe pourrait équilibrer en tant soit peu, les pertes de la branche fixe. Le but de l’INT : tenter de garder la Data fixe (ADSL/VDSL) accessible en vue de fidéliser le maximum de clients et épargner autant que possible la branche fixe de TT une éventuelle faillite avec le lancement prochain de la 5G en Tunisie.

Et pour cause : même si la Tunisie a encore retardé le lancement officiel de la 5G (on parle maintenant d’un kick off commercial vers la fin de 2023, voire même début 2024, ndlr), les instances publiques savent pertinemment que les opérateurs privés (Orange et Ooredoo) vont exploiter illico presto ce nouveau réseau pour s’accaparer des parts de marché sur les connexions fixes pour le grand public (home) et les professionnels (B2B).

Après tout, avec les différentes offres Fixe 4G (la LTE-TDD) déjà disponibles sur le marché, les antennes relais seront plus que prêtes pour accueillir la 5G. Les deux opérateurs privés sont en train de fibrer à la vitesse grand V leurs antennes pour tenir le coup face aux demandes croissantes en Data de leurs abonnés 3G/4G et éviter des saturations réseau.

En attendant, les tests sur la 5G vont tout de même connaître une hausse considérable courant cette année. D’après nos sources, le pouvoir en place va accorder aux trois opérateurs la possibilité d’activer plus de sites de test 5G en Tunisie, mais avec des spectres d’émission relativement réduits.

Les heureux chanceux ayant un équipement – smartphones, modems – compatibles 5G et habitant/travaillant à côté d’un site de test vont, probablement, s’en donner à cœur joie en devenant les premiers testeurs de la 5G en Tunisie.

Ceci permettra aux opérateurs de mieux paramétrer leur réseau ainsi que de tester les nouveaux services qu’ils auront à lancer dans le futur grâce à la 5G.

Walid Naffati