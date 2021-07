Tunisie Telecom inaugure un nouvel espace commercial au centre-ville de Tunis

Partagez 0 Partages

L’opérateur historique, Tunisie Telecom, a ouvert, le 28 juin 2021, un nouvel espace commercial pour ses clients particuliers et business et ce au cœur du centre-ville de Tunis.

Baptisé Ibn Khaldoun, cet espace est le quatorzième en son genre. Son ouverture s’inscrit dans le cadre de la stratégie de Tunisie Telecom pour renforcer son positionnement commercial.

Il a été conçu selon les normes de qualité les plus abouties et les standards les plus avancés en termes de proximité avec les clients de l’opérateur, a assuré le directeur régional de Tunisie Telecom Au Grand Tunis, Abdennaceur Jedidi.

Cet espace fournit une panoplie de services de télécommunications tels que la vente des terminaux, des abonnements pour la téléphonie fixe ou mobile, internet, ainsi que la recharge téléphonique.

NJ