Tunisie Telecom: la 4G disponible à Borj El-Khadra d’ici le début de 2021 

Le directeur technique de Tunisie Telecom, Lassad Ben Dhiab, a annoncé la disponibilité de la technologie 4G à Borj El-Khadra dans l’extrême sud de la Tunisie, d’ici le début de l’année 2021.

Lassad Dhiab s’exprimait en marge du premier webinaire Tech Trends by TT organisé le 5 novembre 2020. Il est revenu sur le rôle de l’opérateur national dans le développement d’une infrastructure moderne de connectivité, premier levier de l’inclusion digitale.

“On ne peut parler d’inclusion numérique sans qu’il ait un socle pour le développement des services numériques et digitaux en Tunisie. Et le socle est bien évidemment l’infrastructure qui va assurer la connectivité (…) sur tout le territoire tunisien”, a-t-il déclaré.

Il a rappelé, dans ce sens, que sur tous les plans de développement que Tunisie Telecom avait mis en place pour permettre de faire évoluer l’usage du digital dans le pays, les zone blanches, rurales et les régions difficiles d’accès, faisaient partie du schéma d’investissement de l’opérateur.

“Les années 90 ont été marquées par le déploiement du réseau de téléphonie rurale. Plus de mille sites avaient été équipés, ce qui a permis de sortir le milieu rural de l’isolement. Plus tard, nous avons, également, travaillé sur le déploiement des boucles radio WLL”, a-t-il indiqué, notant que même sur la fibre optique, Tunisie Telecom avait pensé aux zones difficiles d’accès en développant des solutions spécifiques.

“Avec le lancement du réseau GSM, nous avons développé une offre spéciale pour les populations des zones rurales : Mobirif. Cette solution avait été activée sur le réseau GSM mais avec une mobilité réduite pour ainsi donner un service équivalent aux cabines publiques (Taxiphone)”, a-t-il ajouté.

Il a évoqué, également, le lancement de la technologie 3G. “Avec cette technologie, Tunisie Telecom a continué à développer son infrastructure sans exclure les zones frontalières et rurales”. “D’ailleurs, je me rappelle, à l’époque, l’activation de la 3G a touché le point le plus loin en Tunisie. C’était un évènement inoubliable”.

Lassad Ben Dhiab est, par ailleurs, revenu sur la finalisation du projet de couverture des zones blanches, en 2019. Ce projet a touché quinze régions et une cinquantaine de délégations pour assurer la couverture d’une centaine de secteurs au total, selon ses dires. Ces zones disposent, actuellement, de la technologie 3G “avec un débit moyen qui peut atteindre les 12 Mbps”.

“Aujourd’hui, nous sommes en train de suivre le trafic pour faire bénéficier, progressivement, les citoyens dont le nombre est de 100.000, de la technologie 4G”, a-t-il fait savoir.

Nadya Jennene