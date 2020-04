Tunisie Telecom lance ‘2DT = 1Go’ pour accompagner ses clients confinés

Partagez 22 Partages

Toujours solidaire avec sa clientèle pendant cette période de confinement, Tunisie Telecom enrichit davantage, sa plateforme #Men_DARI, par 2 nouveaux forfaits : voix « 1 DT = 60 Minutes » et Internet « 2 DT = 1Go ».

Simple, facile et généreuse, « 1 DT = 60 Minutes » permet à toute la clientèle mobile de l’opérateur national de communiquer en toute liberté vers tous les réseaux en Tunisie dès l’activation du forfait et jusqu’à minuit de la même journée. Le suivi du solde se fera via la code *122*1#

En plus du forfait internet 25 Go = 10 DT lancé par Tunisie telecom au cours de la semaine dernière, Tunisie Telecom lance un nouveau forfait destiné aux petits budgets.

Ce nouveau forfait Internet SOIR facilite l’accès à internet de 01h du matin jusqu’à 10 h du matin avec un tarif très généreux : 2DT =1Go .

Pour en bénéficier de ces deux offres promotionnelles, le client compose le menu *190#.

Tunisie Telecom vise ainsi à faciliter la vie de nos concitoyens et les accompagner en cette période de crise liée à la pandémie de Covid-19.

Communiqué