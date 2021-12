Tunisie Telecom lance une nouvelle offre avec un bonus consommable en Data seulement

Partagez 17 Partages

Voulant être dans le décalé pour attirer une nouvelle clientèle jeune, Tunisie Telecom a lancé dernièrement une nouvelle offre de téléphonie mobile appelé ‘Po9’ (écriture phonétique qui simule l’alerte de réception d’un message Facebook Messenger quand on est en discussion avec la personne concernée).

On ne va pas s’attarder sur l’approche de communication marketing où TT a délibérément choisi de ne pas afficher son logo (peut-être pour prendre plus de liberté en termes de codes de communication sur cette offre ?), mais on va se pencher plutôt sur les caractéristiques de l’offre.

Tout d’abord, le bonus minutes Voix laisse sa place au bonus Data. En effet, TT a finalement décidé de ne plus accorder de bonus sur les recharges consommable via les appels téléphoniques Voix. Le bonus est automatiquement accordé pour chaque achat d’un forfait 3G/4G :

* 150 Mo à 1DT, valable 24h -> Bonus 100 Mo.

* 800 Mp à 5 DT, valable 30 jours -> Bonus 600 Mo.

* 25 Go à 25 DT, valable 30 jours -> Bonus 2 Go.

La consommation se fera prioritairement sur le forfait et à son épuisement, ça sera le bonus qui sera décompté durant la navigation.

Certes, question Voix, la ligne pourra toujours émettre et recevoir des appels. La tarification de la Voix est au prix plancher de la minute fixé par l’Instance nationale des télécommunications (INT), soit à 35 millimes la minute.

Autre point central avec cette offre : la volonté de créer une sorte de club des clients “Po9”. Comment ? Grâce au parrainage rémunéré sous forme de bons d’achat. Chaque client Po9 aura, en effet, des codes de parrainage qu’il pourra donner à cinq personnes. Chaque personne qui prend une ligne Po9 aura, ainsi, l’équivalent de 10 dinars en bons d’Achat qu’elle pourra consommer sur le site marchand Merkado.tn en attendant que d’autres sites marchands rejoignent l’initiative, nous a-t-on assuré du côté de TT.

Et quid du parrain ou marraine ? Il ou elle touchera 10 DT sur chaque filleul. Si le parrain ou marraine a été il ou elle même parrainé(e), il/elle pourra toucher jusqu’à 60 DT en bons d’achat par ligne Po9 possédée.

Troisième point intéressant de cette offre : la livraison jusqu’au domicile de la carte SIM pour ceux qui ne peuvent pas se rendre dans les espaces Tunisie Telecom.

Rappelons que Tunisie Telecom a déjà testé le processus de livraison à domicile lors du confinement du printemps 2020 à cause de la 1ère vague Covid-19. Il est donc clair que TT souhaite dorénavant intégrer progressivement ce processus dans ses opérations de livraison.

La réservation pourra se faire via www.po9.tn ou l’application mobile Po9 (disponible sur PlayStore et AppStore).

Walid Naffati