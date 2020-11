Tunisie Telecom lance une série de webinaires, les “Tech Trends by TT”

Partagez 5 Partages

L’opérateur historique, Tunisie Telecom lance une série de webinaires trimestriels : les Tech Trends by TT. Le premier sera organisé, jeudi 5 novembre à 16H00 et sera retransmis en direct sur le profil Linked In de l’opérateur.

Les 90 minutes seront consacrées à mettre en évidence l’inclusion digitale en tant que levier économique et social. Animée par Wassim Bel Arbi, cette première session accueillera plusieurs experts, notamment Tawfik Jelassi (professeur de stratégie et management des technologies), Christopher Fabian (senior advisor chez Unicef Ventures), Zohra Yermeche (directrice du programme Connect to learn chez Ericsson), Borhene Chakroun (directeur de l’éducation et de la formation à l’Unesco), Lassaad Ben Dhieb (directeur central technique chez Tunisie Telecom), Adnene Ben Halima (vice-président en charge des relations publiques pour la zone méditerranéenne chez Huawei Afrique du Nord), Moez Kamoun (partner consulting leader chez PWC Tunisie), Achraf Ammar (PDG Liberrex), Lobna Smida (experte mondiale en technologie et accessibilité) et Rym Jarou (CEO de Smart Tunisia).

Les Tech Trends by TT permettront à l’opérateur national – en tant qu’acteur majeur dans le développement des technologies de demain – de contribuer à démocratiser l’accès à l’information et aux tendances, d’insuffler une nouvelle dynamique, de partager l’expertise des différents acteurs Tech & Business au profit des Tunisiens et de faire découvrir et partager les dernières tendances ainsi que les orientations futures de la technologie.

NJ d’après Communiqué